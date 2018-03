Les détenus du centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau, en Seine et Marne, se sont mobilisés, pour cantiner au bénéfice des restos du coeur. Ce mardi, ils étaient nombreux à participer à la restitution de la collecte et à assister au concert du groupe de la prison.

Il s'agit probablement d'une première, dans un établissement pénitentiaire. Les détenus qui se mobilisent pour cantiner et récolter des produits pour les restos du coeur, qui s'organisent pour donner un concert, dans le gymnase de la prison de Réau, on n'avait jamais vu ça. La générosité a su franchir les barreaux des cellules.

C'est à l'initiative de l'un des détenus, que tout s'est mis en place. Il a proposé son projet à la direction. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation a donné son feu vert et chacun a donc pu cantiner et commander les produits sur un catalogue.

la collecte des détenus pour les restos du coeur © Radio France - sylvie charbonnier

Comme le dit Jean-Luc, l'un des détenus, "voir qu'en prison, on peut participer, ça fait plaisir". Cela fait donc plusieurs semaines, que chacun prépare la collecte et le concert, donné par le groupe Réau All Songs, un groupe de détenus qui répète trois fois par semaine, dans une salle prêtée par l'établissement. Pour l'occasion, des choristes femmes, venues du quartier des femmes, ont pu chanter avec le groupe, confirmant ainsi le travail dans la mixité, prôné par l'établissement.