Des Deux-Sévriens dans la promotion de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite

Plus de 3800 personnes décorées ce vendredi 1er janvier 2021 dans la promotion de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite. Parmi elles, plus de 60% le sont pour leur "investissement dans la lutte contre l'épidémie", "la plupart œuvrant dans l'ombre", a insisté la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur.

Plusieurs deux-sévriens sont récompensés. Le chef des urgences de l’hôpital de Niort, le Dr Farnam Faranpour, est fait chevalier de la Légion d'honneur. D'autres sont faits chevalier de l'ordre national du mérite : Laurent Flament directeur de l'ARS dans les Deux-Sèvres, Gaëlle Le Gargasson son adjointe.

Je le prends comme une reconnaissance

Dans cette liste de l'ordre national du mérite, on retrouve aussi Bernard Pénicaud, 62 ans, pharmacien à Niort, engagé aussi chez les sapeurs-pompiers. Il accueille la nouvelle "avec fierté et humilité. J'imagine que c'est quelque part la reconnaissance d'un engagement citoyen et qu'à travers moi ce sont d'autres professionnels qui sont reconnus dans ce qu'ils ont pu faire". Dans leur carrière, mais aussi au cours de cette année 2020. "Je le prends comme une reconnaissance. Que l'Etat reconnaisse que les pharmaciens et leurs équipes ont été au front depuis le début de cette pandémie ça me paraît majeur".

La reconnaissance générale passera par un bon recours à la vaccination

Le Dr Simon Sunder chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Niort, est également décoré de l'ordre national du mérite. Une reconnaissance qu'il avait plutôt déclinée au début. "Je comprends la démarche, qu'on veuille mettre un peu de lumière sur ce qui a été fait, mais c'est un effort qui est commun." Pour lui, il faudrait des actions plus concrètes : "La reconnaissance de nos instance passera peut-être plus par une revalorisation de certains postes, plus de personnel dans les hôpitaux. Et la reconnaissance générale passera probablement par un bon recours à la vaccination, pour qu'on puisse sortir de cette crise".

L'infectiologue espère aussi que l'hôpital ne sera pas oublié après la crise sanitaire. Il rappelle que "le milieu hospitalier est en souffrance, il y avait déjà une crise avant l'épidémie. Il y a quelques avancées, mais ça reste insuffisant. On est à flux tendu en permanence. J'espère qu'on n'aura pas la mémoire courte et que nos gouvernants mettront les moyens pour qu'on puisse garder un hôpital public de qualité".