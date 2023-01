Des difficultés de circulations prévues autour de Périgueux avec la manifestation des agriculteurs

Quatre syndicats d'agriculteurs appellent à se rassembler ce mardi 24 janvier à 11h devant la préfecture de la Dordogne à Périgueux pour dénoncer "l'abandon de l'Etat" après les dégâts provoqués par les violents orages de grêles de juin 2022. La confédération paysanne, les Jeunes Agriculteurs, la FNSEA Dordogne, la Coordination rurale demandent des aides plus importantes pour aider les agriculteurs car actuellement elle ne couvre d'après eux que 13% du montant des dégâts.

Des ralentissements entre 10h et 16 heures

Dès 10 heures, la préfecture de la Dordogne prévient qu'il y aura "des fortes perturbations de circulation" sur quatre des principaux axes pour rejoindre Périgueux :

la départementale 710, la route qui relie Tocane-Saint-Apre et Mensignac à Périgueux

la départementale 6021 via Trélissac, la zone de la Feuilleraie et les Maurilloux

la départementale 8 entre Champcevinel et Périgueux et la route qui mène à l'hôpital

la départementale 939 entre Brantôme, Château-l'Evêque et Périgueux

Les perturbations sont prévues jusqu'à 16 heures et on ne pourra pas emprunter ni se garer dans certaines rues comme les allées et le cours Tourny et dans les rues autour de la préfecture de la Dordogne comme les rues de l'Arsault, rue du docteur Armand de la Crousille et rue Paul-Louis Courier.