Des disfonctionnements graves constatés dans un Ehpad du Calvados

Alors que le gouvernement annonce un plan d'action pour en finir avec la maltraitance des personnes âgées, la gestion de l'Ehpad "Les Opalines" à Moutiers en Cinglais est mise en cause par l'ARS de Normandie et le Conseil départemental du Calvados, accusée de graves manquements. La direction de l'établissement est remplacée pour six mois par une administration provisoire.

Plusieurs dysfonctionnements graves constatés

C'est un contrôle inopiné au sein de l'Ehpad "Les Opalines" qui a révélé de graves dysfonctionnements . La visite des locaux et les entretiens menés auprès d'une vingtaine de professionnels et de familles des résidents ont mis en évidence toute une série de manquements, aussi bien dans la qualité ou la sécurité des soins que dans la gestion de l'établissement.

Une hygiène du linge insuffisante, des chambres inadaptées

Dans un communiqué, l'ARS de Normandie détaille les nombreux manquements constatés.

Le personnel soignant est en nombre insuffisant pour "garantir la sécurité des résidents et le respect de leurs besoins et rythmes individuels". La sécurité est aussi mise en cause avec des "défaillances majeures" repérées "dans le circuit du médicament" et "plusieurs chambres" jugées "inadaptées". La qualité des soins est aussi dénoncée au travers d"une hygiène du linge insuffisante".

La direction de l'Ehpad mise en cause

L'ARS de Normandie met en cause les carences de la direction qui a selon elle échoué a remplir sa mission première : assurer l'autonomie des résidents.

La direction est donc remplacée pour 6 mois par une administration provisoire. A elle de prendre les mesures indispensables a une meilleure prise en charge des personnes accueillies.

En attendant, l'ehpad "Les Opalines" n'accueillera aucun nouveau résident.