Des distributeurs de protections périodiques gratuites dans tous les collèges de Loire-Atlantique

Protections périodiques féminines : serviettes hygiéniques, tampons et protèges-slips.

D'après le département de la Loire-Atlantique, "en France, 1,7 million de filles et de femmes sont touchées par la précarité menstruelle et doivent improviser des alternatives qui ont de graves répercussions sociales et sanitaires : absentéisme, mise en danger de la santé."

282 distributeurs pour 141 collèges

C'est pour cette raison qu'en mars 2020, le Département avait annoncé qu'il installerait à la rentrée suivante, à titre expérimental, des distributeurs de protections périodiques gratuites dans six collèges. En cette mi-décembre 2021, il indique désormais que les 141 collèges publics comme privés de Loire-Atlantique ont été équipés : deux distributeurs par établissement

Par ailleurs, des kits premières règles -avec tampons, serviettes et guide pédagogique- sont remis aux filles de 6e. Les garçons de 6e eux se voient distribuer un livret informatif, notamment pour mettre fin au tabou des règles. Pour ces différentes actions, le Département dépense 455.000 euros.

Le conseil régional des Pays de la Loire, en mars dernier, travaillait sur une démarche similaire dans les lycées.

