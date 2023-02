Des distributeurs "Ici pas de règles, servez-vous!" installés à l'Université d'Orléans

C'est une nouveauté qui va arranger pas mal d'étudiantes. L'université d'Orléans a mis en place depuis une dizaine de jours, des distributeurs de protections périodiques (serviettes hygiéniques et tampons) en libre service, sur le campus d'Orléans-La Source également à Châteauroux et à Bourges.

Ces distributeurs sont installés à la sortie des toilettes, ils ont un visuel "flashy" et un slogan "Ici pas de règles, servez-vous !" qui parle de lui-même. Les jeunes femmes y ont accès aussi souvent qu'elles le souhaitent et c'est entièrement gratuit.

Briser le tabou des règles

"C'est fait pour casser le tabou derrière les règles car il n'y a pas de honte à avoir" explique Camille Tisseron, 19 ans en première année de Droit et vice-présidente de l'association "Fem", elle a participé à l'élaboration du projet. "On se sert quand on veut dans ces distributeurs, quand c'est nécessaire et qu'on en a besoin" et c'est important reconnait la jeune femme car les protections hygiéniques c'est un vrai budget, "ici en plus ce sont des produits 100% bio qui sont proposés, respectueux du corps et de l'environnement".

Le projet a été coordonné par les différentes associations et le service de la vie étudiante de l'université - Lydie Lahaix

Sur ce projet les associations ont travaillé main dans la main avec le service de la Vie étudiante de l'université. Le directeur Vincent Padaré, insiste lui aussi sur la précarité qui touche de plus en plus de jeunes. "Elle est réelle et touche la question alimentaire mais aussi la santé, beaucoup de jeunes renoncent aux soins, qui plus est dans notre région qui connait une forte désertification médicale ", donc ces distributeurs dit-il répondent à un besoin urgent et immédiat de santé publique.

C'est un très beau projet reconnait Stéphanie Mauclair, professeur de Droit et vice-présidente de l'université chargée de la vie du campus. "Moi je le vois aussi en tant que femme et ancienne étudiante, je me revois sur le campus je pense que cela aurait pu servir. Et je trouve très bien que les étudiants s'emparent de ce sujet aujourd'hui, on le voit sur le design, ça a été fait par eux et pour eux, c'est jeune et attractif".

Généralisation dès septembre

Le vrai message que cela véhicule "c'est qu'il n'y a pas de tabou et c'est vraiment super" ajoute l'enseignante pour qui ce dispositif pour lutter contre la précarité est là pour les aider à réussir au mieux leurs études, "sans avoir de problèmes d'argent derrière, sans avoir de difficultés, et cela c'est aussi la mission de l'université".

Des affiches seront accrochées sur les sites universitaires pour informer les jeunes du dispositif - Lydie Lahaix

Ce dispositif représente un coût de 30.000 euros, financé par le CVEC, la contribution vie étudiante et de campus, une somme que paye chaque étudiant lors de son inscription, au titre des projets de santé, sportifs et associatifs.

Sept sites répartis sur trois campus de l'université d'Orléans (Orléans, Châteauroux et Bourges) sont équipés pour l'instant de ces distributeurs. L'expérimentation jusqu'en juin, devrait être généralisée dès la rentrée de septembre prochain aux quatre autres antennes universitaires régionales, à Blois, Chartres, Issoudun et Tours-Fondettes