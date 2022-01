Des dizaines d’architectes demandent l’arrêt des démolitions à la Reynerie à Toulouse

Un collectif d’architectes demande un moratoire sur le projet de requalification qui est en train de voir le jour dans ce quartier de Toulouse, à deux pas du Mirail. Depuis les années 2000, Toulouse travaille sur un projet de restructuration dans le quartier de la Reynerie. De nombreuses barres sont déjà tombées, au moins six.

Un nouveau projet de renouvellement urbain a été lancé en 2018 et l’enquête publique vient de se terminer pour la démolition de cinq autres bâtiments. 961 logements sont concernés. La mairie met en avant le besoin de rompre l’isolement des habitants et la nécessité de mixité sociale.

L'oeuvre de Candilis

Une proposition que refusent totalement des habitants. Certains ne veulent pas vendre leur logement depuis plus de 10 ans maintenant. Ces 17 propriétaires estiment que les immeubles de la Reynerie pourraient être réhabilité parce qu’ils sont très beaux, très pratiques et qu’ils laissent des espaces verts très agréables pour les habitants. Les autres sont locataires et beaucoup refusent d’être déménagés de peur de ne pas retrouver mieux à aussi peu cher. Les loyers sont effectivement des loyaux sociaux conventionnés.

Visite du quartier avec les habitants. Copier

Des habitants qui commençaient à perdre espoir, notamment quand le commissaire enquêteur a donné un avis favorable pour le projet courant 2021. (Pour la première enquête publique, le commissaire enquêteur avait donné un avis défavorable en 2017). Mais des architectes ont décidé de se battre à leur côté. Notamment parce qu’ils estiment qu’on ne pas peut pas défaire cette ensemble qui a été conçu par l’architecte Georges Candilis ( un élève du Corbusier). Ils demandent un moratoire et un concours d’architecture sur le quartier.

Michel Retbi fait partie du collectif d’architectes. Il redit que ces immeubles sont d’une qualité remarquables . "Les appartements sont grands, lumineux, comme on n'en fait plus depuis des années. Il y a une qualité visuelle avec double orientation. Pas de vis à vis, grâce à la forme en Y des tripodes. Il y a un environnement naturel exceptionnel, il y a aussi une grande flexibilité pour l'aménagement et la rénovation énergétique. Aujourd'hui, ce sont des logements de très grande qualité. C'est pour cette raison qu'il faut arrêter. Il faut un moratoire et un concours d'urbanisme et d'architecture parce que pour la ville de Toulouse, c'est une opération d'intérêt public et non pas de promotion immobilière. Il faut requalifier complètement le quartier en s'appuyant sur ce potentiel extrêmement positif. On peut, compte tenu de la qualité des tripodes et de l'environnement, requalifier intelligemment le quartier et en faire un véritable et beau quartier de Toulouse."

Michel Retbi dit pourquoi il faut un moratoire et un concours d'architectes. Copier

Réhabilitation trop cher

Le projet de la mairie est clairement de travailler sur la mixité sociale et la gentrification du quartier avec moins de logements sociaux, des plus petits immeubles mais aussi des maisons individuelles. Et surtout, la mairie avance que le projet de réhabilitation de l’ensemble Candilis serait beaucoup trop cher. Gaëtan Cognard maire du quartier Mirail/Reynerie/ Bellefontaine et conseiller municipal à Toulouse et c'est lui qui est en charge du projet. " C'est un patrimoine architectural important. Il y a des bassins autour du lac de la Reynerie qu'on réhabilite. L'objectif, c'est de réhabiliter, mais parfois pour des raisons propres à un immeuble c'est impossible. Je prends l'exemple de l'immeuble Messager. Une réhabilitation a été envisagée. Il fallait 110.000 euros par logement. Vous multipliez cela par 265 logements. On arrive à plus de 28 millions d'euros." Des chiffres qui semblent totalement surévalué aux habitants et au collectif d’habitants.

Une lettre à Roselyne Bachelot

Le collectif d’architecte n’a pour le moment eu aucune réponse du maire de quartier. Ils ont donc demandé un entretien avec le maire Jean-Luc Moudenc. Ils viennent d’écrire aux ministres de la culture et du logement Roselyne Bachelot et Emmanuelle Wargon. Ce collectif est notamment par le cabinet Lacaton et Vassal. Les deux associés sont les lauréats du prix Pritzker en 2021 ( équivalent du Nobel de l’architecture.) Sans moratoire, les nouvelles démolitions dans le quartier sont prévues en 2023.

Jacques habite son appartement depuis 40 ans. © Radio France - SM