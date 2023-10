Des dizaines d'employés et de résidents de l'Ehpad Le Champgarnier manifestent à Meung-sur-Loire

"Ehpad en colère, assez de cette galère !" peut-on lire sur certaines pancartes ce jeudi matin devant l'Ehpad Le Champgarnier de Meung-sur-Loire, où des dizaines d'employés et de résidents manifestent pour dénoncer des "conditions de travail critiques et dangereuses."

Les salariés tirent la sonnette d'alarme sur le manque d'effectif, notamment dû à des arrêts maladies à répétition. Un cercle vicieux, au détriment des résidents dont les conditions se détériorent au quotidien : "Toute la question des repas par exemple, c'est inadmissible." expliquent les résidents de l'Ehpad. "On n'a rien et c'est vraiment indigne, on ne se sent pas respecté."

"On arrive avec la boule au ventre et on rentre en larmes"

La CFDT organise cette manifestation et compte bien faire monter ces revendications à la direction "Certains agents ont des salaires de misère et nous avons 13 agents en arrêt. Il n'y a qu'une seule personne pour faire le ménage dans les 96 chambres de l'établissement. En plus de l'insécurité de l'emploi, il y a une insécurité des personnes prises en charge pour manque de qualification du personnel." explique Isabelle Nobilet, élue CFDT et employée de l'Ehpad depuis 23 ans.

La CFDT organise cette manifestation, pour faire monter des revendications à la direction. © Radio France - Nicolas Piquet

Certains employés se disent fatigués et usés mentalement : "On arrive avec la boule au ventre et on rentre en larmes." raconte l'une d'entre elles.

La direction se dit elle aussi démunie face à la situation

La direction est venue à la rencontre des employés et des résidents pendant la manifestation. Mathilde Legrous, directrice de l'établissement et Guillaume Lefrançois, responsable de l'encadrement, expliquent qu'ils ont de grandes difficultés à recruter du personnel. S'ils disent "entendre le problème", ils affirment également qu'ils "ne peuvent pas faire venir des personnes qui ne veulent pas venir travailler." La direction espère augmenter les effectifs au plus vite.