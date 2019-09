Des dizaines d'habitants privés de télévision à Biscarrosse Plage depuis 10 jours !

C'est un phénomène étrange qui se passe à Biscarrosse Plage depuis le début de l'été. Des dizaines d'habitants ont des coupures régulières des chaînes de télévision. Depuis plus de dix jours, des habitants ne reçoivent plus aucune chaîne. Ils ne savent pas ce qui se passe.

Biscarrosse Plage, Biscarrosse, France

"J'ai reçu des dizaines d'appels à ce sujet" nous prévient de suite, Gilles Fargeton, responsable technique de Biscarrosse. Depuis le début de l'été, des dizaines d'habitants de Biscarrosse Plage ne reçoivent plus aucune chaîne de télévision. La coupure dure cinq jours parfois moins mais la télé revient.

Mais depuis mi-septembre, une dizaine d'habitants à Biscarrosse Plage ne capte plus rien. Ils ont alerté les services de la mairie, qui ont envoyé une demande de réparation à TDF, l'entreprise en charge du réseau hertzien mais pour le moment on ne sait pas où ça en est. TDF n'a pas répondu à nos sollicitations.

La télévision "manque" à Régine, 86 ans

Régine habite à Biscarrosse Plage et il y a une dizaine de jours, elle a eu la mauvaise surprise de voir que l'écran de sa télé est noir. Comme toutes les personnes impactées, elle passe par "le râteau" sur le toit pour capter les chaînes. Sans télévision, Martine se "tourne les pouces" mais "vu que je suis seul, ça me manque et en plus je ne sais pas qui appeler. Pour des personnes âgées, comme moi, qui ne sortent pas, la télévision, c'est une compagnie".

Son voisin, Jean-Marie compatit pour Régine, lui aussi ne comprend pas ce qu'il se passe : " Qu'est ce qu'on fait ? Une demande par internet ou à la mairie et on ne sait jamais ce qui se passe, ni où est la panne. Des bordelais sont repartis chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas voir les matchs de la Coupe du Monde de rugby. Biscarrosse Plage devient sinistrée".

Pour le moment, on ne sait pas combien de temps va durer la panne. L'entreprise TDF n'a pas répondu à nos demandes d'interviews.