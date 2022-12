Des dizaines de cyclistes en Vélorution, à Clermont, pour demander plus de pistes cyclables au Père Noël

Une cinquantaine de cyclistes ont bravé le froid ce samedi après-midi pour une balade à vélo festive et familiale dans les rues de Clermont-Ferrand. Quatre kilomètres de parcours sécurisé reliant la place de Jaude au Jardin de Fontgiève. Un événement également militant, organisé par l'association VéloCité 63 et le collectif Vélorution Clermont-Ferrand , qui demandent plus de place pour circuler à vélo en ville.

A une semaine de Noël, les organisateurs de la Vélorution ont fait leur liste de cadeaux pour le Père Noël de Clermont. Alors forcément, les cyclistes étaient invités à décorer leur vélo !

Gabrielle, 10 ans, a joué le jeu. Elle a décoré son vélo "de boules de neige, de guirlandes blanches. Je suis ici juste pour décorer !" Son papa, Vincent, ajoute : "On a pris ça [la balade] pour la rigolade, et pour le côté féérique de Noël."

Gabrielle et ses parents ont décoré leurs vélos pour l'occasion ! © Radio France - Emma Saulzet

Justine aussi profite de cette petite balade. "Ca fait travailler les jambes, le corps, et ça fait plaisir ! Je trouve qu'il vaudrait mieux utiliser le vélo, parce que la voiture ça pollue." La fillette de 8 ans est venue avec Myriam, sa maman. "C'est vrai qu'on n'a pas une culture vélo assez imprégnante. Mais je pense qu'on peut partager la route, et ça pourrait être bien que tout le monde y mette du sien."

Avoir plus de pistes cyclables, et davantage sécurisées, c'est ce que commande l'association VéloCité sur sa liste de Noël. Plusieurs bénévoles se sont d'ailleurs déguisés en Père Noël pour l'occasion. C'est aussi le cas du président, Serge Fabrot : "Nous attendons beaucoup des responsables publics, pour qu'ils fassent avancer les aménagements cyclables et pour qu'on ait véritablement envie que Clermont devienne une ville accueillante pour le vélo."

Selon le président, de nombreuses personnes attendent encore ces aménagements avant de pouvoir se mettre pleinement au vélo. "On espère que ça va se débloquer dans les années à venir", ajoute-t-il. Le projet InspiRe, qui vise à restructurer le réseau de transports en commun de l'agglomération clermontoise d'ici 2025, a aussi pour objectif de construire davantage de pistes cyclables. "C'est un élément qui s'ajoute au schéma cyclable qui existe depuis 2018 mais pour lequel les réalisations se font vraiment au compte-goutte. 2023 nous laisse l'espoir que ça va pleinement démarrer."