Strasbourg, France

L'an dernier, les policiers et gendarmes avaient saisi 1,4 tonne de pétards rien que dans le Bas-Rhin. Mêmes vigilance cette année, à quelques heures de la nuit de la Saint-Sylvestre.

Au total, 93 kilos d'artifices ont été saisis ce samedi à Strasbourg, à la station de tramway Port-du-Rhin et sur le Pont de l'Europe, selon la préfecture.

36 kilos saisis à Gambsheim

Cela s'ajoute aux 36 kilos de mortiers et de fusées venus d'Allemagne saisis vendredi soir à Gambsheim, au nord de Strasbourg. Contrôles renforcés ces jours-ci, y compris donc dans le tramway. Avec une nouveauté cette année : le prolongement, depuis le mois d'avril, de la ligne D de Strasbourg jusqu'à Kehl en Allemagne. Idéal pour faire passer au-dessus du Rhin des artifices interdits en France, dont certains peuvent servir de projectiles contre les forces de l'ordre.

"On leur saisit simplement le matériel"

Les policiers ont donc réalisé un filtrage des passagers ce samedi après-midi à la station Port-du-Rhin, remplissant le coffre d'une de leurs voitures à ras bord.

⚠ Rappel : Importer des pétards est interdit. Résultat d'1 heure de contrôles dans le tram entre Kehl et Strasbourg. Marchandises confisquées pour destruction. pic.twitter.com/lSHO8SFkNT — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@PrefAlsace67) December 30, 2017

Parmi les dizaines de passagers arrêtés, un par tramway environ, beaucoup d'enfants. Pas de poursuites judiciaires cette fois, un simple rappel à la loi, comme leur précise une agent de police : "On leur saisit simplement le matériel, ce sera la punition on va dire."

Au fond du chariot de courses

Opération de contrôle et saisie de pétards à la station de tramway Port-du-Rhin à Strasbourg, le 30 décembre 2017. © Radio France - Clément Lacaton

Des fusées cachées dans des sacs ou même dans des chariots de course à roulette, sous des fruits. Pas de chance pour Niels, les policiers lui confisquent ses cinq fusées : "Je les ai achetées pour la famille, pour faire plaisir à mon fils. Je ne savais pas que c'était interdit, je ne m'y attendais pas."

Il est vite interrompu par une explosion. Une fusée, à quelques mètres des policiers et journalistes. Le contrôle n'est pas le bienvenu ici, mais il est indispensable pour Juliette Trignat, directrice de cabinet du préfet du Bas-Rhin (et de la région Grand-Est) : "On cible le transport des pétards dans les transports en commun qui est interdit par arrêté préfectoral, l'utilisation des pétards à proximité des grands rassemblements et l'utilisation des pétards par les mineurs qui fait l'objet de restrictions particulières d'usage."

Opération de contrôle et saisie de pétards à la station de tramway Port-du-Rhin à Strasbourg, le 30 décembre 2017. © Radio France - Clément Lacaton

Il y a aussi de nombreux contrôles sur les ponts, sur les routes et même sur les pistes cyclables. La police sera particulièrement vigilante ce dimanche soir place Kléber. Elle devrait réaliser de nouvelles saisies, même après le compte à rebours de la nouvelle année...

REPORTAGE CLEMENT LACATON/FRANCE BLEU ALSACE Copier