Des dizaines de Messins nettoient les rues à l'occasion du "World Clean-up Day"

Il y a du travail pour nettoyer les rues de Metz ! Les dizaines de Messins qui ont souhaité participé à ce "World Clean-up Day" local ce dimanche n'étaient pas de trop. Armés de 3 sacs poubelle chacun et d'une pince, ils sont partis à l'assaut des déchets du centre-ville, de Queuleu et du Sablon. Des agents propreté de la ville étaient sur place pour accompagner les personnes venues se prêter à l'exercice.

Certains étaient venus en groupe, comme cette association d'entreprise d'Ennery. © Radio France - Arthur Blanc

Que l'on vienne seul, entre amis ou en familles, tous ont un grand ennemi dans le viseur : le mégot de cigarette. Tous les 2 mètres, les participants doivent se baisser pour en ramasser. Pour preuve, Yassine, du haut de ses 8 ans, prend sa pince pour un "détecteur à mégots". Son père, Mustafa, est heureux de voir son fils mettre du cœur à l'ouvrage. Mais il ne s'enflamme pas. "Malheureusement, ces cigarettes vont revenir très vite."

Parfois, il y a même des paquets de cigarettes sur le sol. © Radio France - Arthur Blanc

Et ces mégots, l'un d'eux est heureux de les ramasser. Simon Hatuna, de l'entreprise "Shime" qui a pour but de recycler les mégots, va tous les récupérer. Une fois collectés, il va les transformer... en mobilier urbain. "Nous fabriquons des palettes qui permettent de les fabriquer", explique-t-il, un tabouret debout destiné aux villes à côté de lui. Problème : il faut 11 000 mégots pour en fabriquer un seul. Mais en fait, ce n'est pas ça qui l'arrête. "Avec une opération comme celle-ci, on va pouvoir en faire plusieurs tant on va en ramasser."

Le masque, nouveau venu

Mais au-delà du mégot, cette année est marquée par l'arrivée d'un tout nouveau déchet : le masque. "C'est un nouveau fléau", confie Julien Vick, adjoint à la mairie chargé de la transition écologique. "Dès qu'ils sont apparus et devenus obligatoires, on savait qu'on allait en retrouver par terre. Mais il faut passer par la pédagogie et la sensibilisation", regrette-t-il.