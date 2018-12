Des dizaines de millions d'euros de réparation pour Vinci après les dégradations sur son réseau autoroutier

Par Philippe Chauché, France Bleu Vaucluse

Vinci va porter plainte après les dégradations et les incendies qui ont visé les échangeurs de Bollène, Orange Sud et Avignon Nord. Et cela va coûter très cher au gestionnaire de l'autoroute A7.