Des dizaines de salariés de l'APAJH 37 en grève ce vendredi pour dénoncer "la souffrance" des personnels

"Là où on aurait pu attendre un vrai moment de soulagement, ce n'est pas ce qui s'est passé finalement" regrette une salariée de l'APAJH 37

Plusieurs dizaines de salariés de l'APAJH 37 ont manifesté devant le siège de leur association, ce vendredi matin, dans le quartier des Deux Lions à Tours. Un appel au rassemblement et à la grève à l'appel de la CGT.

L'APAJH 37, c'est cette association d'aide aux handicapés qui a été au cœur de l'actualité ces derniers mois, son ancien directeur Guillaume Masset ayant été condamné pour avoir détourné 350.000 euros . C'est d'ailleurs dans la foulée de cette affaire que les 110 salariés tourangeaux ont appris leur prochain rattachement à la Fédération nationale de l'APAJH. Ce qui pour eux n'est pas sans lien avec l'affaire Masset. Et signifie surtout beaucoup d'impacts négatifs à venir sur leur pratique. D'où cette journée de mobilisation.

Une crainte de ne plus accompagner certains enfants

Ce qu'ils craignent notamment, c'est qu'on leur demande de se recentrer sur les enfants autistes, ou qui ont des troubles du neuro développement. D'oublier donc tous les autres. "Si on ne voit les choses que par le biais du handicap, on risque de passer à côté de toutes ces autres situations de maltraitance, de troubles psychologiques, de traumas, de refus scolaire, d'anorexie qui ne relèvent pas du handicap mais qui méritent aussi des soins".

Une équipe en souffrance depuis l'affaire Masset

Pour cette pédopsychiatre d'ailleurs, ces enfants qui ne sont pas reconnus comme handicapés représentent à peu près 40% du public accueilli dans les centres de l'APAJH. Une association qui vit donc avec ces inquiétudes, et qui est bien malmenée depuis quelque temps. En fait depuis l'affaire Masset tient à rappeler la déléguée syndicale CGT, Florine Chaudat-Dulbecco. "Ça a été très compliqué avec un directeur général de transition qui est arrivé avec beaucoup de projets, beaucoup de chantiers à mener dans un climat où il y avait déjà des salariés épuisés et c'est venu accentuer la souffrance. Là où on aurait pu attendre un vrai moment de soulagement, ce n'est pas ce qui s'est passé finalement".

Les salariés mobilisés réclamaient l'annulation, ou au moins le report de cette reprise par la Fédération nationale. Fin de non-recevoir de leur direction. Ce rattachement aura bien lieu au 1er janvier. Les salariés envisagent d'ailleurs de se mobiliser à nouveau jeudi prochain lors du conseil d'administration de l'APAJH 37. Nous avons tenté de contacter la direction de l'association, sans succès pour l'instant.