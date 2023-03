Des données personnelles piratées après l'attaque informatique à la ville de Lille

On mesure au fil des jours l'ampleur de l'attaque informatique dont a été victime la ville de Lille. Le 15 mars, 4 agents de la ville ont reçu une demande de rançon via leur messagerie personnelle. De nouvelles investigations réalisées par des experts techniques mandatés par la ville mais aussi par des services spécialisés de la police judiciaire confirment que "des données ont été prélevées dans certains serveurs de la ville de Lille dont il apparaît que certaines seraient à caractère personnel". Les villes associées de Lomme et Hellemmes sont également concernées.

Précautions à prendre

La ville rappelle donc quelques conseils aux habitants :

Ne pas répondre aux mails suspects

ne pas cliquer sur les liens associés

ne pas ouvrir les pièces jointes

le changement de mot de passe de sa messagerie personnelle est recommandé

En cas de message suspect, il est conseillé de le signaler auprès du site de l'Etat cybermalveillance.gouv.fr

Nouvelle organisation en mairie

Si le standard téléphonique a été rétabli quelques jours après l'attaque, la billetterie en ligne pour de nombreux services de la ville restent inactifs : musées, piscine, zoo... une billetterie papier a été mise en place temporairement avec comme seuls moyens de paiement acceptés les chèques et les espèces. Tous les terminaux à carte bleue de la ville restent inopérants.