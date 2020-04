Des dons, des messages et des sourires pour les personnels de l'hôpital de Mayenne

Ce sont des gestes qui apportent un peu de joie et de réconfort dans la journée des personnels soignants de l'hôpital de Mayenne, mobilisés dans la lutte contre le coronavirus. Une page Facebook de soutien a vu le jour, créée par les deux filles d'une aide-soignante de l'hôpital et une infirmière.

Elles viennent tous les jours au Centre Hospitalier du Nord Mayenne, à Mayenne, apporter des dons, des denrées alimentaires ou des fleurs, aux personnels soignants. Anaïs, 17 ans, et Camille, 21 ans, sont les filles d'Odile, une aide soignante de l'hôpital de Mayenne, mobilisée dans le service Covid-19. Avec Vanessa, une infirmière de l'hôpital, elles ont décidé de créer une page Facebook, et d'apporter du réconfort et tout leur soutien aux personnels. Leur page CAV.Solidarité.COVID-19.Hôpital De Mayenne (CAV pour Camille, Anaïs et Vanessa) regroupe près de 1200 membres en à peine deux semaines.

Des dons collectés dans les supermarchés...

"On est allé démarcher les distributeurs alimentaires de Mayenne, le Lidl, Carrefour Market, Leclerc et Aldi. On leur a expliqué le mouvement solidaire que l'on voulait mettre en place, et ils ont tout de suite adhéré à ce mouvement", raconte Camille. "Je voyais tous les jours ma maman préparer ses repas, alors avec ma sœur Camille, on s'est dit qu'on pourrait faire des demandes auprès des distributeurs alimentaires. Ça permet de soulager le personnel. S'ils n'ont pas le temps, un petit biscuit, une petite collation, c'est plus facile que de faire réchauffer quelque chose", ajoute Anaïs.

Depuis les dons affluent à l'hôpital de Mayenne. "On a eu des dons alimentaires, des plats préparés, de la viande sous vide, des biscuits, du jus d'orange, du café, du sucre. Ils sont très généreux. Il y a même eu des fleurs", poursuit Anaïs. Les magasins donnent en fonction de leurs possibilités, une ou plusieurs fois par semaine.

Les trois filles ont démarché les commerces alimentaires.

Des fleurs, des chocolats, des gâteaux, des chips, de la charcuterie

... apportés tous les jours aux personnels de l'hôpital

Ces dons collectés sont ensuite apportés aux personnels de l'hôpital, pour les différents services, pas seulement pour les soignants du service Covid-19. "Ça leur fait énormément plaisir, on a l'impression qu'on leur donne une bouffée d'oxygène et c'est ce qu'on voulait, qu'ils se sentent soutenus, de leur donner un peu de joie dans leur journée. C'est vraiment leur montrer qu'on est avec eux, qu'on les soutient, face au virus auquel ils sont confrontés au quotidien", estime Camille. "Ça me parait totalement normal qu'on soit là pour eux. Ce mauvais moment il faut le traverser ensemble, qu'ils se sentent soutenus".

On a l'impression qu'on leur donne une bouffée d'oxygène

Un peu de réconfort, raconte Camille.

J'avais besoin de me sentir utile et d'être en soutien de mes collègues.

Camille et Anaïs sont aidées dans leur démarche par Vanessa, une infirmière de l'hôpital de Mayenne, mais cette jeune maman ne peut pas prêter main forte à ses collègues. "J'avais besoin de me sentir utile et d'être en soutien de mes collègues. Ils sont confrontés à la maladie, auprès des patients, c'est ma façon à moi de pouvoir être là, leur apporter mon soutien. On veut montrer aux personnels et dire aux personnels que nous sommes là pour eux, qu'on ne les oublient pas, qu'on pensent à eux", explique Vanessa.

Vanessa est une infirmière de l'hôpital de Mayenne

Des dizaines de publications sur Facebook

Partout sur la page Facebook, on peut voir des photos de soignants, les bras remplis de gourmandises, souriants, tenant des messages sur lesquels il est écrit "merci". Forcement Odile, la maman de Camille et Anaïs, est très fière de ses filles. "Elle a été vachement touchée de notre démarche", confie Anaïs, "elle est très fière de nous, elle ne pensait que ça prendrait une aussi grande ampleur, elle nous remercie, et elle est fière de nous", ajoute Camille.

Camille et Anaïs Copier

Ils ont besoin de savoir qu'on est là, il faut aller leur dire, leur faire savoir qu'on les soutient.

Vanessa aussi est fière de ses deux jeunes acolytes. "Je salue leur engagement, leur volonté d'être dans l'action. Elles n'ont pas attendu tout simplement, elles se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et elles ont mis tout en oeuvre. Elles sont merveilleuses, c'est super, et ça, le personnel de l'hôpital, ça leur fait chaud au cœur. Nous on met ça en place pour eux, pour les soutenir, et nous, on reçoit énormément de mercis, et ça fait chaud au cœur aussi", raconte Vanessa. "Ils ont besoin de savoir qu'on est là, il faut aller leur dire, leur faire savoir qu'on les soutient".

Vanessa aussi est fière de ses deux jeunes acolytes

Vanessa, infirmière à l'hôpital.

Pour montrer votre soutien aux personnels soignants, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Camille, Anais, et Vanessa, CAV.Solidarité.COVID-19.Hôpital De Mayenne. Vous pouvez adresser votre message aux personnels soignants.