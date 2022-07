Des douaniers du Nord-Pas-de-Calais défileront sur les Champs Elysée le 14 juillet !

La première fois que Davy a défilé sur les Champs Elysée c'était le 14 juillet 2017. Cinq ans plus tard, il sera de nouveau dans les rangs du bataillon des douaniers pour la fête nationale. Une expérience qui demande beaucoup de préparation.

La phase de sélection

Pour faire partie du défilé, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Davy fait partie des 40 douaniers sélectionnés sur les 200 candidatures de métropole et d'Outre-mer. Il a d'abord envoyé une lettre de motivation, "dans ma lettre, j'ai parlé de mon souhait de transmettre à mes deux enfants les valeurs que je défends au quotidien : la rigueur, le respect et la motivation".

Davy participe pour la deuxième fois au défilé du 14 juillet, il représente les douanes d'Halluin, près de la frontière Belge - Douanes françaises

Après cette première phase de sélection, 70 douaniers sont retenus et partent s'entrainer à l'école des douanes de La Rochelle pour la seconde sélection. Les 40 meilleurs sont retenus partent ensuite pour trois semaines d'entrainement intenses.

300 kilomètres d'entraînement

Pendant cette période, les douaniers apprennent à marcher au pas : "il faut adopter une posture identique, avoir une allure qui dégage de la fierté . Il faut bomber le torse, garder la tête haute, les bras et les doigts tendus" détaille l'ancien sous-officier de l’armée de terre. Et d'ajouter : "Quelques soit l’angle de la caméra, on doit voir seulement une seule personne".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"'C'est un moment très chargé en émotion"

Au-delà d'une grande fierté pour le douanier de 42 ans, cette expérience est aussi l'occasion de rencontrer des collègues des quatre coins de la France, et pourquoi pas de créer des amitiés. Davy est toujours le premier à rendre service , d'où son surnom Papa : "En 2017 j’ai aidé des collèges à se préparer. Je leur apprends à cirer leurs rangers pour les faire briller, je leur montre comment repasser leur chemise pour qu’elle ne soit pas froisser."

Davy lors du défilé le 14 juillet 2017 - Douane de France

Puis vient le jour du défilé, et Davy se souvient du 14 juillet 2017 comme si c'était hier "Lorsque la patrouille de France passe au-dessus de ma tête, j’ai des frissons d'adrénaline. Quand le défilé se termine, il y a tout le stress qui retombe et qui que ce soit fond en larmes. Donc vous avez une cinquantaine de douaniers, en pleures !" s'exclame-t-il.

Cette vive émotion, il la retrouve cette année, pour ce nouveau défilé, toujours aussi fière de représenter les douanes du Nord.