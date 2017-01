Des drapeaux alsaciens dans un meeting d’extrême droite : Lucas Belvaux, le réalisateur de "Chez nous" s’excuse

Le film de Lucas Belvaux "Chez nous" suscite la polémique en Alsace. Des drapeaux de la région apparaissent dans un meeting d'un parti d'extrême droite. Des élus s'indignent, le réalisateur dément tout amalgame et s'excuse.

Avant-même sa sortie en salle, le film de Lucas Belvaux "Chez nous" suscite la polémique. Il raconte l'implantation d'un parti d'extrême-droite dans une commune du nord de la France et avant même de l'avoir vu, les élus du FN crient au scandale.

Mais en Alsace, ce qui a retenu l'attention, ce sont quelques secondes dans la bande-annonce (à 1'14"). On y voit un meeting du parti d'extrême droite, baptisé "bloc patriotique" avec en arrière-plan des drapeaux français, mais aussi alsaciens. Il s'agit du vieux drapeau alsacien de 1949.

Le drapeau alsacien de 1949

Un risque d'amalgame gênant pour l'Alsace, selon les élus

De là à y voir un amalgame entre la région Alsace et le Front national, il n'y a qu'un pas et les réactions dans la région n'ont pas tardé. Justin Vogel, conseiller régional (LR) du Grand Est en charge des identités régionales "ne comprend pas la présence de drapeaux alsaciens dans ce film". "C'est quand même étonnant. D'autant que je constate que le parti d'extrême droite vote systématiquement contre tout ce qui est défense de la langue et de la culture en Alsace."

Dans un communiqué, le Front National dénonce "une propagande insultante envers les Alsaciens et le parti".

C'est une erreur que je suis obligé d'assumer - Lucas Belvaux, le réalisateur

Mais le réalisateur du film, Lucas Belvaux, joint par France Bleu Alsace se défend de tout amalgame. "Le meeting en question a lieu à Sedan (Ardennes, NDLR) et je voulais faire un mur de drapeaux avec les différents départements du Grand Est derrière, mais nous étions en plein Euro de foot et les fabricants de drapeaux étaient débordés, enfin je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous n'avons pas tout reçu et en plus le drapeau de l'Alsace est à l'envers ! Donc c'est une erreur que je suis obligé d'assumer. Je suis désolé si j'ai blessé des gens ,mais ce n'était pas mon intention".

Le film "Chez vous" sort en salle le 22 février.