Des drives alimentaires dans des lycées des Pyrénées-Atlantiques

Ce vendredi 17 avril a lieu une distribution de denrées alimentaires, sous la forme de drive, au lycée Fébus à Orthez et au lycée hôtelier de Biarritz. Il s'agit de produits issus de circuits courts, servis dans les réfectoires et dont les agriculteurs ont stoppé la livraison à cause de la fermeture des établissements. C'est le conseil régional qui a lancé cette opération baptisée "Des cantines aux familles", afin de soutenir la filière agricole, en partenariat avec les lycées volontaires et l’Association des coordonnateurs d’établissements publics locaux d’enseignement (Acena).

Les lycées Saint Cricq à Pau, Francis Jammes à Orthez, de Navarre à Saint-Jean-Pied-de-Port et le lycée hôtelier de Biarritz ont répondu présents. À Orthez, une boutique en ligne a été mise sur pied ; les parents d'élèves et les habitants (43 personnes au total) ont pu réserver de la viande et des produits laitiers (180 articles pour 4.600 euros), qu'ils viendront récupérer ce vendredi. Pour Stéphane Pérard, gestionnaire de la cité scolaire Gaston Fébus, il était impensable de laisser les producteurs avec leur marchandise sur les bras.

Les prix sont attractifs parce que c'est une vente directe, du producteur au consommateur.

— Stéphane Pérard, gestionnaire de la cité scolaire Gaston Fébus

Pour faire votre commande, il faut se connecter à ce site.

Une nouvelle vente est annoncée début mai, elle est ouverte aux parents d'élèves et à toute la population. Cette expérimentation, qui a démarré le 8 avril avec quatre lycées des Pyrénées-Atlantiques, va être étendue à la Dordogne et à la Creuse.