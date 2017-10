Des Drômois et Ardéchois à la manifestation anti-loups de Lyon ce lundi

"Nicolas Hulot, Stéphane Travert, revoyez votre copie!" C'est le mot d'ordre de la manifestation nationale organisée par la FNSEA, la FNO et les Jeunes Agriculteurs à Lyon ce lundi. Environ 70 Drômois et Ardéchois seront dans les rangs.

Ils sont furieux et veulent se faire entendre. Les éleveurs craignent le plan loup 2018-2023. Les négociations sont en cours. Les ministres de l'écologie et de l'agriculture envisageraient de supprimer les tirs de prélèvement contre le loup et de rendre obligatoire les mesures de protection des troupeaux. Conséquence : l’éleveur ne serait pas indemnisé en cas d’attaque.

"On fait un pas en arrière de 15 ans" regrette François Monge, éleveur à Recoubeau-Jansac dans le Diois.

"Il faudrait au contraire pouvoir tuer plus de loups et augmenter le quota" explique Alain Crozier. Cet éleveur dans le sud du Coiron est le responsable de la fédération ovine en Ardèche. "Il y a eu une augmentation de 20% de la population de loups en 2017. Les prédations augmentent. Demain la situation sera encore plus catastrophique. Les éleveurs ne vont plus en pouvoir et on verra disparaître les troupeaux de brebis dans les zones de montagnes."

Le cortège doit s'élancer avec plus de 1000 brebis à 13h30 de la place Bellecour à Lyon.