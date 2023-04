Des drones au dessus de la manifestation du 1er mai à Bordeaux

À l’occasion de la journée internationale des travailleurs le 1er mai 2023, plusieurs manifestations vont avoir lieu en France et notamment dans le centre-ville de Bordeaux. "Compte-tenu des dégradations, des heurts avec les forces de sécurité intérieure et des sabotages des caméras de vidéoprotection constatés lors de certaines récentes journées nationales d’actions intersyndicales, le préfet de la Gironde a décidé de renforcer la sécurisation du parcours pour garantir le meilleur déroulement possible de cette importante manifestation."

" La captation d’images est strictement encadrée et sécurisée et ne peut pas, par exemple, viser l’intérieur des domiciles ", précise la préfecture.

Les policiers et les gendarmes sont autorisés, par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, à utiliser des drones avec caméras embarquées, notamment pour la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et pour la sécurité des manifestations. Ce sera également le cas à Lyon et au Havre.