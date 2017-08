Des drônes pour surveiller la plage à Lacanau

La station balnéaire de Gironde teste en ce moment le dispositif sur sa plage Sud. Elle est la deuxième ville à s'équiper d'un drône sur le littoral aquitain après Biscarosse l'année dernière. C'est la société landaise Helper Drone qui a mis au point les prototypes.

C'est la deuxième station balnéaire de la côte aquitaine à s'y mettre. Après Biscarosse dans les Landes, Lacanau en Gironde teste à son tour la surveillance de ses plages par drône. Un prototype mis au point par la société Helper Drône vient d'arriver au Poste de secours de la plage sud et y restera jusqu'à la fin du mois d'Août.

Un outil complémentaire

Anthony Gavent, le co-fondateur de Helper Drônes insiste beaucoup la dessus. " Nos machines sont complémentaires des hommes, mais elles ne les remplaceront jamais". Car au final, ce sont bien les MNS eux mêmes, à l'autre bout de la caméra, qui continue d'établir le diagnostic grâce aux images de la victime envoyées en temps réél pour le drône. A partir de là, le drône est capable de larguer une bouée, pour permettre à la victime de s'accrocher le temps qu'un MNS vienne la prendre en charge. Le drône de couleur rose fluo peut également servir de repère pour l'hélicoptère des secours à qui il peut transmettre le point GPS précis du sauvetage à effectuer.

Le drône est de couleur rose fluo pour être visible de loin par les MNS © Radio France - Florence Pérusin

Un outil à 20 000 euros

Pour l'instant, le drône de Lacanau est un prototype à 20 000 euros. La société le prête gracieusement à la ville, ce qui va lui permettre à la fin de cette expérience, de démontrer - c'est en tous cas ce qu'elle espère - son utilité. Avec l'espoir dans un second temps de vendre ces machines et d'équiper toutes les communes littorales française et même au délà en Espagne et au Brésil, pays avec lesquels des contacts sont déjà noués.