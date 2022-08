Des dysfonctionnements pointés du doigt à l'Ehpad Le Champgarnier à Meung-sur-Loire

L'Ehpad Le Champgarnier, situé à Meung-sur-Loire, accueille à ce jour 122 résidents. Il emploie aux environs de 80 personnes, personnel soignant et administratif. L'établissement est financé par l'Agence Régionale de Santé, le Conseil départemental du Loiret et les frais d'hébergement des résidents. Hygiène, soins, bienveillance, des familles se plaignent de manquements récurrents dans l'accompagnement de leur proche. Pointée du doigt pour son management, la direction de l'Ehpad se défend et dit maintenir le dialogue.

Où mettre le curseur de la maltraitance ?

Dans une lettre adressée à la Préfète du Loiret et dont France Bleu Orléans a reçu copie, une résidente de l'Ehpad Le Champgarnier, âgée de 92 ans, évoque un certain nombre de complications dont elle a eu parfois à subir au sein de l'établissement. Cette lettre a été rédigée par sa fille. Ce témoignage semble ne pas être un cas isolé au sein de cet Ehpad comme le confirme Jean-Yves Coquant, le président des représentants des familles de résidents qui dit "recevoir pas mal de mécontentements par mail ou téléphone". Il poursuit "on le met où le curseur sur la maltraitance ?, est-ce que quand on oublie de donner un médicament ? quand on attend prés d'une heure après avoir sonné une aide-soignante ? est-ce qu'on appelle cela de la maltraitance ? pour moi c'est plutôt des dysfonctionnements". La direction reconnait ces dysfonctionnements. "Se serait mentir que de dire qu'il n'y en a pas" indique Delphine Uring, la directrice de l'établissement "après la direction a toujours était à l'écoute des mécontentements et on essaie à chaque fois dans la mesure du possible de nos possibilités d'y répondre de la meilleure manière".

La direction clairement visée

Pour Jean-Yves Coquant, les raisons de ces dysfonctionnements sont à trouver "dans le management et l'organisation de l'établissement". Selon le président des représentants des familles de résidents "ils ont un peu tous la tête dans le guidon des chiffres et des tableaux et ils oublient qu'il y a des personnes âgées qui sont là". Il y a un problème "de sous-effectif et de reconnaissance des aides-soignantes et infirmières" ajoute-t-il. Clairement visée la directrice de l'Ehpad Le Champgarnier tient "à saluer les professionnels qui font leur maximum pour accompagner au mieux les résidents au quotidien" mais concède "on a des ratios d'effectif qui sont pas très importants, pas à la hauteur en tout cas des ambitions que nous pourrions avoir". Delphine Uring rajoute "on s'inscrit également dans un contexte de difficulté de recrutement sans précédent et si on n'a pas forcément accès au personnel qualifié en première intention, on déploie un effort extrêmement important de formations en interne". Sur tous ces problèmes, Jean-Yves Coquant dit "être écouté mais rien ne change". Une réunion entre la direction et les représentants des familles de résidents est prévue le 7 septembre prochain.