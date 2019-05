Des écoles de Toulon testent la "semaine sans écran"

Toulon, France

Une quinzaine d'écoles primaires de la métropole toulonnaise participe depuis ce lundi 13 mai à la "semaine sans écran". Le défi est lancé, pour la neuvième année consécutive, par l'association varoise "3-12 ans"pour sensibiliser les élèves (du CE1 au CM2) aux problèmes d'addiction aux écrans et aux risques liés à internet et aux réseaux sociaux. L'association a d'ailleurs dû adapter ses interventions dans les écoles primaires : aujourd'hui, il n'est presque plus question de parler de la télévision, les interventions se concentrent sur les "fake news" et sur TikTok, réseau social apprécié par les pré-adolescentes. L'association pourrait, dès l'an prochain, proposer aussi une intervention sur le jeu vidéo Fortnite, qui rend "accros" les garçons.

"Les écrans c'est la vie !"

L'association "3-12 ans" est notamment intervenue dans une classe de CM1 de l'école Brusquet, quartier Saint-Jean-du-Var à Toulon. Sur les 23 élèves âgés de 9 ou 10 ans, 17 ont un téléphone portable, les autres ont une console de jeu. Le concept de "semaine sans écran" a donc du mal à passer auprès des enfants. "C'est impossible de vivre sans écran. Les écrans c'est la vie ! Sans eux, je m'ennuie", dit Thomas, 9 ans, "accro" à Fortnite. "Je joue tous les jours et je ne pense qu'à ça, même quand je suis en train de travailler à l'école. Mes parents me disent que mon comportement est en train de changer. Je suis plus agressif quand je leur parle", avoue le petit garçon.

Cécile Beysset, la maîtresse, constate aussi un changement de comportement chez les élèves qui passent beaucoup de temps devant les écrans : "Ils sont plus dispersés, ont du mal à tenir sur leur chaise ou à rester concentrés sur leur travail. Ils sont également plus agressifs avec les autres", raconte la professeure des écoles qui, pour faire retomber l'agressivité, invite ses élèves à prendre la parole librement pendant une heure tous les vendredi après-midi.

Règle des "3-6-9" ou méthode des "quatre pas"

Les enfants âgés de 3 à 17 ans passent en moyenne trois heures et cinq minutes devant un écran selon une étude réalisée en 2015 par l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) et l'usage des appareils numériques ne cesse d'augmenter. Pour limiter le temps devant les écrans, psychologues et pédiatres préconisent d’appliquer la règle des "3-6-9" (pas d’écran avant 3 ans, pas de console personnelle avant 6 ans et pas d’internet avant 9 ans) ou la "méthode des quatre pas" (pas d’écran le matin, pas d’écran à table, pas d’écran avant de s’endormir et pas d’écran dans la chambre de l’enfant).