Des écoliers d'Aubagne font des dessins pour les soldats mobilisés loin de chez eux

"Un dessin pour Sentinelle" où quand les écoliers dessinent pour les soldats de l'opération Sentinelle. Une initiative lancée il y a 4 ans par l'Académie d'Aix-Marseille et les armées et unique en France. Dans les Bouches du Rhône, 1400 dessins ont été remis aux militaires loin de chez eux.

Les élèves de la classe de CM1/CM2 de l'école Paul Eluard d'Aubagne sont très fiers de remettre les dessins qu'ils ont réalisés pour les soldats de l'opération Sentinelle, comme Tristan, 10 ans, "j'ai fait un coeur avec une étoile à l'intérieur, le coeur c'est pour les remercier de leur engagement pour la France", ou encore Elena, 9 ans _"_j'ai fait un dessin avec un sapin, parce qu'ils seront loin de leur famille pour Noël _et pour leur dire merci". C_es enfants qui ont parfois croisé dans la rue ces soldats de l’opération Sentinelle, en patrouille dans le cadre du Plan Vigipirate, ont sorti leurs feutres et crayons de couleur pour leur envoyer un message à l’approche des fêtes. Mais en amont de la réalisation de ces dessins, il y a tout un travail mené auprès des enfants par leur enseignante Caroline Pastore "ça m'a permis de les sensibiliser à une action citoyenne leur expliquer ce qu'était l’opération Sentinelle, la lutte contre le terrorisme et la protection de la population. Mon objectif était de les rendre solidaires et concernés". Des enfants qui en retour espèrent bien une réponse des militaires.

_"j'ai moi même reçu des dessins en opération et je les ai gardés" - Général Pascal FACON , O_fficier général de la zone de défense et de sécurité sud

Les premiers dessins ont été remis aux légionnaires, de retour de mission au Sahel et déployés actuellement sur Marseille pour l’opération Sentinelle, en présence du Général de corps d'armée Pascal FACON, gouverneur militaire de Marseille et officier général de la zone de défense et de sécurité sud "C'est une période de fête pendant laquelle il faut protéger les français, et les soldats sont habitués à passer les fêtes loin de leur famille, mais _ils sont particulièrement sensibles à ce geste des enfants_, il faut d'ailleurs noter la beauté des dessins qu'ils garderont. Je dois d'ailleurs vous confesser que c'est la même chose pour moi, j'ai reçu des dessins en opération et je les ai gardés".

en 2020, plus de 5 000 dessins ont été réalisés par les enfants pour Sentinelle

Et en découvrant les dessins, ces soldats de Sentinelle assurent qu'ils répondront aux enfants :"ça fait vraiment plaisir de savoir que les enfants et la population pensent à nous"..."ç_a fait chaud au coeur, un grand merci!_"... " je vais l'accrocher au dessus de mon lit." Au total près de 500 classes de quatre départements de l'Académie Aix-Marseille participent à "Un dessin pour Sentinelle" (Alpes de haute Provence, Hautes alpes, Bouches du Rhône et Vaucluse), de la maternelle au CM2.