A partir de ce lundi 8 novembre, les élèves venant de Saint Martial de Nabirat, à la frontière avec le Lot, vont passer plus de deux heures dans le bus chaque jour pour aller au collège ou au lycée. Ils ne peuvent plus passer par le pont de Groléjac. Les parents s'inquiètent.

Des travaux sur un pont obligent des élèves de Dordogne à se lever plus tôt et rentrer plus tard

Les élèves qui habitent à Saint Martial de Nabirat, à la frontière avec le Lot, vont devoir se lever très tôt à partir de ce lundi 8 novembre. Les horaires de car scolaire ont changé : le départ sera à 6h35 et le retour à 19h20. Soit plus de deux heures de bus chaque jour, la durée du trajet a presque doublé. Ca s'explique par la nouvelle interdiction de circuler sur le pont de Groléjac, à partir de ce lundi, pour les véhicules de plus de 12 tonnes. La décision a été prise par le département après une analyse technique du pont. A presque cent ans, l'édifice est devenu dangereux, des travaux vont avoir lieu et dureront au moins un an et demi.

De 6h30 à 19h30, ça fait des journées à rallonge - confie la mère d'une élève.

Le car scolaire est donc obligé de faire un détour par Veyrignac, Sainte Mondane et Saint Julien de Lampon. Ces nouveaux horaires inquiètent les parents d'élèves. Marion a appris la nouvelle trois jours avant les vacances scolaires et elle s'attend à beaucoup de fatigue pour sa fille, en seconde à Sarlat. "Un enfant qui doit prendre le bus à 6h30 doit se lever au plus tard à 6h, ça fait des journées à rallonge, confie-t-elle. Le soir quand ils rentrent il est presque 19h30, ils ont encore une charge importante de devoir. Passer un peu de temps en famille, ce n'est plus possible à 19h30." La commune de Saint Martial de Nabirat n'est pourtant qu'à 18 kilomètres de Sarlat.

Un circuit alternatif en cours de réflexion

Depuis deux semaines, Marion remue ciel et terre. Elle a écrit à la mairie et au département pour demander un autre circuit. Germinal Peiro, président du département, s'est tourné vers la région, en charge des transports scolaires. Ils cherchent actuellement une solution. "Il faudra mettre des cars supplémentaires sur les circuits, explique-t-il. La région est d'accord sur le principe mais aujourd'hui on se heurte à une difficulté. Les deux entreprises de transport concernées sont en manque de chauffeurs, plusieurs professionnels sont en arrêt maladie."

Le trajet alternatif ne sera donc pas mis en place avant plusieurs semaines. "On va essayer de s'organiser mais quinze jours trois semaines ce sera le grand maximum, il faut que la solution soit trouvée le plus vite possible" assure Marion. En attendant, elle prévoit de faire du covoiturage avec d'autres parents d'élèves.