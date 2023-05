Des élèves de l'école communale de Roche-lès-Blamont imaginent une chanson pour leur camarade ukrainienne

« On en a entendu parler - cette fois, la guerre est déclarée - hélas, par Poutine à l'Ukraine. Nous, on savait même pas ou c'était l'Ukraine » : c'est ainsi que débute la chanson imaginée par des élèves de l'école communale de Roche-lès-Blamont pour Anastasia, leur camarade ukrainienne arrivée en France il y a près d'un an.

« J'ai deux pays »

Le projet a été encadré par Antoine Boguet, leur professeur, pour aider les élèves à exprimer leur soutien à cette camarade déracinée. Âgée de 10 ans, Anastasia est arrivée d'Ukraine sur le plateau de Blamont fin mars 2022 avec sa mère et ses 4 sœurs, quelques jours après le déclenchement du conflit dans son pays.

« Je suis bien en France en sécurité - mais mon pays me manque, c'est compliqué. Ici, tout le monde m'a bien accueillie - Aujourd'hui, avec vous, j'ai deux pays » leur répond Anastasia dans cette chanson.

En près d'un an, Anastasia a appris le français et s'est intégrée à sa classe. © Radio France - Christophe Beck

Un an plus tard, elle parle parfaitement le français et s'est intégrée à la classe de CM1 qu'elle fréquente. Elle étudie deux heures de plus par jour en parallèle avec son école ukrainienne.

