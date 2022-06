Des élèves de l'école Debussy à Rouen en concert à la Philharmonie de Paris

Une cinquantaine d'élèves de l'école Debussy à Rouen vont participer à une concert à la Philharmonie de Paris dimanche 19 juin. L'aboutissement d'un travail mené dans le cadre du Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (DEMOS) de l'institution.

Les élèves démarrent l'école harmonique sur la base du volontariat à partir de la classe de CE1 et jusqu'en CM2.

Le Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (DEMOS) de la Philharmonie de Paris permet à des enfants âgés de 7 à 12 ans d'être accompagnés dans un apprentissage de la musique classique. Mis en place en 2019 à l'école Debussy à Rouen, il permet à une cinquantaine d'élèves de donner un concert le 19 juin dans la prestigieuse salle de concert.

L'heure était à la concentration ce mardi à l'heure du déjeuner, lors de l'une des dernières répétitions pour une douzaine d'élèves : « Ça m'impressionne. Et je suis aussi pressé d'y aller » commente Baptiste, 9 ans. Depuis deux ans, il apprend à jouer du violoncelle au sein de cet école harmonique, c'est tout nouveau pour lui : « Sur les changements de cordes, et comment poser les doigts » explique-t-il.

Une chance pour les élèves

Ce dispositif, mis en place pour 3 ans, accompagne des enfants dans leur apprentissage de la musique classique, en prêtant les instruments et en finançant l'encadrement : « C'est une chance énorme pour les élèves puisque ça leur apporte une ouverture culturelle, et une pratique musicale qu'ils n'auraient peut être jamais pu découvrir en dehors de l'école. Pratiquer un instrument de musique, ça coûte cher » explique Anne Noel, la directrice de l'établissement.

On fait tous partie de la même machine qui doit nous mener au concert.

Cette pratique permet non seulement d'améliorer la concentration des élèves, mais aussi de cultiver le vivre ensemble rappelle Camille Van Essen, intervenante violon : « Ça demande beaucoup d'écoute de chacun, de s'apercevoir qu'en concert, chaque geste, chaque personne qui se retourne, ça déconcentre tout le monde. On fait tous partie de la même machine qui doit nous mener au concert. »

Les élèves sont encadrés toute l'année par des intervenants de l'école harmonique. © Radio France - Natacha Kadur

Un lien avec les familles

Un concert pour objectif, et la fierté de participer à un projet commun, de quoi se sentir pousser des ailes pour Adama, 9 ans : « J'aimais bien le son quand on jouait, quand on joue tous ensemble » explique timidement la jeune apprentie violoncelliste.

Pour la directrice de cet établissement situé en réseau d'éducation prioritaire (REP+), le fait de ramener les instruments chez soi, de proposer aux parents d'assister à des répétitions ou à des concerts, est essentiel pour créer du lien avec les familles : « Nous avons beaucoup de parents qui participent au projet, qui sont fiers d'entendre leur enfant jouer au concert, et ça c'est une véritable victoire pour nous » se félicite Anne Noel.