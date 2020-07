Des élèves de l'ENSOA de Saint-Maixent-l'Ecole à Paris pour le 14 juillet

Pas de grand défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées cette année à cause du coronavirus. Mais une cérémonie en format réduit organisée place de la Concorde. 2000 participants contre plus de 4000 mobilisés d'habitude, et pas de public. Cérémonie qui mettra à l'honneur les militaires et les civils mobilisés pendant la crise sanitaire.

Parmi les militaires présents, des élèves de l'ENSOA, l'école nationale des sous-officiers d'active de Saint-Maixent-l'Ecole. Ils sont 40 engagés volontaires sous-officiers de la 337e promotion "Major Guytard" et neuf formateurs à participer.

La place de la Concorde, ça reste impressionnant

Sarah, 19 ans, ne cache pas son "impatience", à l'approche de l’événement. Cette élève sous-officier originaire du Lot est "ravie. C'est un honneur de représenter l'école. Et c'est un peu un rêve d'enfant". Même avec ces conditions particulières. "On doit s'adapter au covid. La place de la Concorde, ça reste impressionnant", poursuit Sarah.

Les élèves de l'école deux-sévrienne sont prêts. "Avec les entraînements, on est calés. On est tous alignés, c'est propre, du moins on essaie. Les bras, les colonnes, les rangs, les diagonales, c'est important. On est observés de tous les coins", raconte l'élève qui termine sa formation dans quelques jours.

Ce mardi 14 juillet, l'ENSOA sera aussi présente pour une cérémonie à 11h à Saint-Maixent-l'Ecole et à 18h30 à Bordeaux.