Des élèves du lycée Jean Moulin à Béziers s'engagent dans un projet humanitaire en Afrique

Le lycée Jean Moulin de Béziers vient de signer une convention avec l'ONG Electriciens sans frontières pour alimenter un centre de santé au Mali. Ils doivent d'ici le printemps 2022 fournir les schémas électriques de cet établissement de 600m2 dépourvu de courant et d'eau potable.

Dans le monde, plus d'un milliard d'habitants n'ont pas accès à l'électricité. Évidemment c'est un frein au développement et enferme des milliards de personnes dans la pauvreté. C'est pour cette raison que de nombreuses actions sont menées par des ONG pour équiper les villages qui en sont démunis. L'une d'elle, Électriciens sans frontières, vient de signer ce vendredi 17 décembre une convention avec le lycée Jean Moulin de Béziers (Hérault) pour alimenter un centre de santé au Mali en Afrique.

Deux classes viennent de s'engager dans un projet humanitaire

Une trentaine d'élève de seconde et de terminale (spécialité électricité), ont pour mission de créer la fiche technique des bâtiments installés à Kobokoto, un village à l'ouest de Bamako, proche de la frontière sénégalaise. Actuellement, trop éloigné des réseaux électriques et hydrauliques, cet établissement de 600 mètres carrés n’est alimenté ni en eau courante ni en électricité. Le centre est fréquenté potentiellement par plus de 4.700 habitants.

60 % de la population mondiale non raccordée à l’électricité vit en Afrique

Une centrale photovoltaïque sera installée afin d'électrifier un forage à plus de 100m de profondeur, une station de pompage, et fournir aussi l'électricité nécessaire à la maternité (200 mètres carrés). C'est la toute première fois que le lycée Jean Moulin signe une convention de ce type avec une ONG de solidarité internationale. Une première dont s'est félicité ce vendredi le proviseur Pierre Fournier. C'est l'un de ses enseignants en génie électrique, Brahim Hachème, qui en a eu l'idée.

"Ce projet présente l'avantage d'être abordé par plusieurs enseignants "-Brahim Hachèm, enseignant en génie électrique

La construction du gros œuvre (photo ci-dessous) comprenant un dispensaire médical, une pharmacie et un logement pour le médecin, a été réalisée grâce l’appui financier d’une association française, l’Association pour le développement des ressortissants de Kobokoto en France.

Centre de santé à Kobokoto (Mali), prochainement électrifié par les lycéens de Jean Moulin à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

L'intervention du lycée Jean-Moulin s'arrête à la conception électrique. Sur le terrain, des entreprises privées s'appuieront sur les plans fournis au plus tard en avril 2022 par les élèves de l'établissement biterrois. Les lycéens pourraient aussi être associés à l'alimentation d'une école précise Catherine Bouguer, déléguée d'Électriciens sans frontières en Languedoc Roussillon.

Catherine Bouguer, déléguée d'Electriciens sans frontières en Languedoc Roussillon.

Impossible pour ces deux classes de se rendre le terrain pour l'installation. Le Mali fait parti des pays africains en zone rouge. Autrement dit, la menace terroriste et les risque d’enlèvements d'occidentaux sont trop élevés à ce jour. Mais au-delà de l'aspect pédagogique Soufiane et Arnaud, avouent avoir été séduit par la dimension humanitaire.

Soufiane et Arnaud, élèves en classe de seconde électricien au lycée Jean Moulin de Béziers

Aujourd’hui encore, une personne sur sept n’a pas accès à l’électricité dans le monde

De très nombreux villages situés dans les zones rurales isolées ne sont pas raccordés au réseau électrique national du Mali et ne disposent pas de l’énergie nécessaire au développement de leurs populations.

Électriciens sans frontières lutte depuis 1986 contre les inégalités d’accès à l’électricité et à l’eau dans le monde. Cette ONG emploie huit salariés et peut s'appuyer sur 1.300 bénévoles. Chaque année, cette organisation soutient 120 projets humanitaires dans 35 pays, essentiellement en Afrique, Asie et Amérique du sud. 93 % de ses projets de développement sont à base d’énergies renouvelables.