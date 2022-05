EN IMAGES - Des élèves du lycée Pierre Bourdan à Guéret mobilisés contre l'expulsion d'une de leurs camarades

Des élèves et des membres du personnel du lycée Pierre Bourdan à Guéret se sont rassemblés ce jeudi en soutien à l'une de leurs camarades menacée d'expulsion. La jeune fille fréquente l'établissement depuis 3 ans et n'a aucune attache dans son pays d'origine.

Plus d'une centaine d'élèves se sont rassemblés ce jeudi à midi devant le lycée Pierre Bourdan à Guéret

Une élève du lycée Pierre Bourdan à Guéret fait l'objet d'une Obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis qu'elle a atteint la majorité, alors qu'elle est scolarisée depuis 3 ans dans l'établissement. Ses camarades se sont mobilisés ce jeudi devant l'établissement pour protester contre cette décision.

Les lycéens se sont rassemblés le jour de l'examen de l'OQTF par le tribunal administratif © Radio France - Natacha Kadur

"Injustice", "Touche pas à ma pote", "Un statut étudiant pour Cécilia", voilà les messages que ces lycéens avaient brandi sur leur pancarte ce jeudi à midi devant leur établissement. Parmi eux, Chloé avait choisi d'écrire le mot "fraternité" : « Ce n'est pas juste qu'une élève se fasse expulser seulement parce que ses papiers ne sont plus valides. Des papiers cela peut se renouveler ! » s'exclame cette élève de seconde.

Les élèves dénoncent une décision qui leur semble injuste. © Radio France - Natacha Kadur

Ils sont nombreux à partager ce sentiment d'incompréhension voire, de révolte face à cette décision administrative. Cécilia, élève de première, âgée de 19 ans, a reçu une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à la mi-février dernier : « OQTF ! Une obligation de quitter toute sa famille ! » dénonce Arnaud, un de ses camarades.

La jeune fille est arrivée en France avec sa mère et sa sœur en 2019, et en est à sa troisième rentrée dans l'établissement. D'après l'un de ses professeurs, la demande d'asile de sa mère a été rejetée, mais l'une de ses deux filles étant mineure, cela leur permet à toutes les deux de rester en France. Cécilia, l'aînée, est quant à elle devenue majeure l'année dernière, et se trouve de ce fait expulsable vers son pays d'origine, le Gabon.

"Cécilia, t'es chez toi ! " ont scandé les lycéens. © Radio France - Natacha Kadur

Annuler la décision

« Il y a ce fameux deux poids deux mesures : on accueille des ukrainiens les bras ouverts, ce qui est tout à fait normal, mais d'un autre côté, on délaisse une élève qui est à deux semaines de passer le bac » explique Arnaud.

Si élèves et enseignants ont voulu se rendre visibles, c'est aussi pour interpeller les services de l'État sur ce cas particulier: « Ce que l'on espère, c'est faire comprendre à Mme la Préfète qu'elle a la possibilité de revenir sur cette décision. On a affaire à une situation particulièrement délicate, qui amènerait non seulement à briser les projets d'avenir d'une jeune fille mais aussi à la séparer de sa seule famille » explique Stéphane Rameix, professeur d'histoire-géographie dans l'établissement.

Cécilia n'a plus aucune attache au Gabon. Des professeurs, qui sont nombreux à la soutenir, la décrivent comme une élève méritante : « Cette mobilisation représente aussi ce qu'elle est : une élève très bien intégrée, et aimée. C'est une preuve de soutien face à cette injustice » commente Chris, enseignante en économie-gestion.

Plus d'une centaine d'élèves étaient réunis, accompagnés par des professeurs. © Radio France - Natacha Kadur

Depuis que l'OQTF a été émise à la mi-février, l'avocat de la famille de Cécilia a déposé un premier recours suspensif. Ce jeudi, le tribunal administratif devra dire si cette mesure est valable sur la forme. Élèves et enseignants se disent prêts à poursuivre leur mobilisation sous d'autres formes pour que Cécilia obtienne un titre de séjour.