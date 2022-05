Des élèves du lycée professionnel Bernard Palissy de Maromme ont réalisé les trophées de la Gymnasiade 2022

Une quinzaine de jeunes élèves du lycée professionnel Bernard Palissy de Maromme ont travaillé depuis novembre dernier sur la réalisation de près de 200 trophées pour la Gymnasiade, une compétition de sport jeunesse organisée dans toute la Normandie du 14 au 22 mai.

Ces jeux olympiques du sport scolaire, réservés aux moins de 18 ans, ont lieu tous les deux ans et rassemblent près de 3700 participants venus de plus d'une soixantaine de pays. La Normandie a été choisie en 2022 pour accueillir la vingtaine de compétitions organisées durant toute une semaine.

170 trophées de format A5 seront remis aux gagnants des épreuves, 30 autres aux déléguations. © Radio France - Natacha Kadur

Un projet inédit

C'est la première fois que Thibault, 16 ans, élève de première dans la filière "Métallurgie Aluminium Verre" du lycée Bernard Palissy réalise un tel travail : "Un gros projet comme ça, c'est la première fois" commente-il.

Les verres utilisés ont été fournis par l'entreprise Normanver, basée à Eslettes, puis gravés par les lycéens en utilisant le logo de la Gymnasiade. Il y en a 201 précisément : "170 trophées en format A5 sont pour les gagnants, 30 autres en format A4 pour les délégations, et un dernier d'un mètre sur un mètre, en format A0, va suivre toutes les compétitions puis sera déposé à Paris en 2024 pour les Jeux Olympiques" explique Tony Platel, l'enseignant qui a encadré une quinzaine d'élèves sur ce projet depuis novembre dernier.

Valoriser le savoir faire des élèves

Chaque élève aura passé en moyenne une vingtaine d'heures sur ces trophées : "Il faut compter cinq à six minutes de travail sur un trophée, mais avec une telle quantité, ça devient vite répétitif" commente l'enseignant, qui en profite pour initier ses élèves au travail en série.

On fait plus attention à la précision - Romane, 16 ans

"Tout le monde va voir notre travail, c'est du travail d'élève, et on n'a pas toujours l'occasion de le montrer" commente Romane, 16 ans, qui a appris à travailler comme une professionnelle : "Quand on est en cours on ne fait pas trop attention à la précision parce que c'est pour nous. Là, ils sont faits pour des gens et vont partir dans le monde entier. On fait plus attention à la précision" dit-elle.

Chaque élève a passé en moyenne une vingtaine d'heures sur le projet. © Radio France - Natacha Kadur

Un projet développé sur du long-terme, qui donne aux jeunes l'occasion d'apprendre à s'organiser : "Cela leur permet aussi de prendre la mesure de la complexité. Là on voit le résultat final, mais pour en arriver là il y a des heures de travail, de réflexion, de correction. Je pense que c'est aussi formateur pour eux" commente Jérôme Legagneux, proviseur de l'établissement.

Image de marque du lycée

"Tout le monde saura d'où viennent ces trophées, et comme nous sommes la seule école de Normandie avec cette formation, l'objectif est d'attirer de futurs élèves de toute la région" s'enthousiasme Tony Platel.

Ce dimanche, deux élèves iront déposer les trophées au Centre International de Deauville avant d'assister à la cérémonie d'ouverture de la Gymnasiade prévue à 17h.