Des élèves sarthois emmènent des résidents d'un EHPAD en voyage scolaire

Créer des liens entre les générations. A Tennie et Saint-Symphorien, deux villages sarthois, cette ambition prend la forme assez peu courante d'un voyage scolaire! Les élèves des deux écoles partent ce mercredi en forêt de Brocéliande, en Bretagne, avec quatre résidents de l'EHPAD. "J'ai des petits enfants mais je ne les vois plus. Ce voyage est formidable", s'enthousiasme une retraitée qui montre fièrement le programme du séjour. "On va se promener avec les enfants et se raconter des histoires", espère un résident qui effectuera le déplacement en fauteuil roulant.

Des liens d'amitié

Cette belle initiative s'est construite au fil des mois, depuis la distribution aux personnes âgées de calendriers par les enfants en début d'année jusqu'à la lecture régulière de contes, par les jeunes, au sein de l'établissement. Ces dernières semaines, les enfants et les résidents ont appris à se connaître et d'abord à dépasser quelques appréhensions. "Une des premières fois, lorsque nous sommes allés à l'EHPAD, des personnes âgées ont pleuré de joie", se souvient, ému, un élève de CM1. "Au départ, la maison de retraite fait peur mais avec le temps, on s'habitue", témoigne un autre enfant. En l'espace de peu de temps, des liens assez forts se sont noués. A la veille du départ, les élèves imaginaient la cohabitation avec leurs aînés : "Discuter, jouer avec eux à des jeux que nous ne connaissons pas et que, peut-être, ils vont apporter".

"Les jeunes apportent la gaité dont nos résidents ont besoin"

Certains jeunes semblent bien conscients de l'aventure qui s'annonce pour les résidents. "Ces personnes vont sortir de leur maison de retraite. Elle vont prendre l'air en forêt", observent-ils. De fait, par leur présence, les enfants aident les personnes âgées à rompre l'isolement qui, souvent, les guette, confirme Christelle Boulard. "Ca leur permet de penser à autre chose, de s'ouvrir vers l'extérieur", explique la coordinatrice de la vie sociale à l'EHPAD de Tennie. "Les enfants sont souriants, pleins de vie. Lorsqu'il viennent, ils font du bruit, ils chantent. Cela apporte la gaité dont nos résidents ont besoin", constate-t-elle.

Impulser une autre manière de vivre entre générations

Pour Delphine Lavanier, institutrice en CM1 - CM2 et directrice de l'école de Saint Symphorien, l'enjeu pédagogique de ces liens entre générations sonne comme une évidence. "C’est un apprentissage de la vie", résume-t-elle. "Je dis souvent qu’en classe, il n’y a pas que le français ou les maths. Il y a aussi le vivre-ensemble. On se respecte, on s’écoute. C’est la même chose avec les personnes qui vivent à côté de nous. Nous allons les voir". Toutefois, cette démarche n'est pas simple, du moins au départ, reconnaît l’enseignante. "Passer le seuil d’une maison de retraite n’est pas dans les habitudes. Il faut forcer un peu les choses, de sorte que cela devienne évident. Créer une habitude de vie entre les générations", souhaite-t-elle.

"Faire tomber les murs"

Cette initiative est née sous l'impulsion d'un père d'élève, convaincu qu'il fallait agir concrètement pour "faire tomber les murs" qui existent entre les générations. "Je me souviens de la première rencontre, lorsque nous sommes allés à l’EHAPD remettre des calendriers", raconte Ennemond Payen. "Quand les enfants sont arrivés dans la pièce principale, où il y avait une trentaine de résidents, il y a eu des cris, des pleurs de joie. Les enfants se sont arrêtés. Ils se sont regardés et ils ont compris le bonheur qu'ils étaient en train de créer auprès des résidents". Ce père d'élève nourrit maintenant l'espoir de pouvoir, un jour, délocaliser la classe au sein de l'EHPAD.