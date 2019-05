Des élèves valides et handicapés concourent ensemble aux championnats de France UNSS de sport partagé à Saint-Berthevin

Saint-Berthevin, France

Ils font du sport ensemble, qu'importe leurs différences. Deux-cents collégiens et lycéens sont réunis toute la semaine à Saint-Berthevin pour le championnat de France UNSS de sport partagé.

Ces lycéens et collégiens s'affrontent dans plusieurs disciplines, biathlon, sarbacane, tennis de table, et même de la boccia, un genre de pétanque avec des boules molles. À chaque fois, c'est un duo, un élève valide et un élève en situation de handicap.

"J'ai une déficience visuelle donc elle m'aide à bien repérer la balle. Ça me permet de passer une journée hyper agréable" - Fatma.

"Ils se sentent utiles. Il y a des contacts, des liens qui se créent naturellement" - une enseignante.

"On peut quand même vivre normalement et faire du sport comme les autres".

"J'ai l'impression d'être comme les autres, que l'on est tous sur un pied d’égalité". "On apprend à vivre ensemble".

Les championnats de France UNSS de sport partagé dure jusqu'à jeudi à Saint-Berthevin.