Des éleveurs claquent la porte d'une réunion sur l'ours en Ariège

Une réunion s'est tenue ce jeudi à Foix au sujet de l'ours en Ariège. Selon un rapport de l'OFB, aucun ours au comportement anormal n'a été identifié. Aucun ours ne sera donc ni capturé ni abattu, seulement des mesures d'effarouchement renforcées. Insatisfaits, des élus ont quitté la réunion.

Au centre, Philippe Lacube président de la chambre d'agriculture d'Ariège et Alain Servat, maire d'Ustou, en marge d'une réunion sur l'ours dans les Pyrénées

On est loin d'une situation apaisée sur le dossier de l'ours dans les Pyrénées en Ariège. Le maire d'Ustou et le président de la chambre d'agriculture de l'Ariège dénoncent une provocation de l'État. Une réunion s'est tenue ce jeudi matin à la préfecture, à Foix, au sujet du dossier épineux de l'ours. Suite au déclenchement du protocole "ours à problème", le rapport de l'office français de la biodiversité n'aurait pas permis d'identifier d'ours au "comportement anormal", ce qui veut dire qu'il n'a pas manifesté de signe d'agressivité envers l'homme.

Pourtant, la semaine dernière, quatre ours ont attaqué un troupeau à Ustou, sur les hauteurs du col d'Escots. Plusieurs brebis ont été tuées et la bergère a dû se réfugier dans sa cabane après s'être sentie en danger.

Chantal Mauchet, préfète de l'Ariège © Radio France - Jeanne Marie Marco

La préfecture de l'Ariège a donc décidé d'en rester à des mesures d'effarouchement renforcées et d'écarter la possibilité de capturer ou d'abattre des ours considérés comme dangereux. Le président de la chambre d'agriculture d'Ariège, Philippe Lacube, et le maire d'Ustou, Alain Servat, tous deux éleveurs, ont claqué la porte de la réunion en dénonçant une provocation de la part de l'État.