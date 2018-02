Saint-Philbert-sur-Boissey, France

Vétérinaire de campagne, c'est comme médecin de campagne. Le métier, réputé plus difficile, séduit moins les étudiants. Les jeunes n'ont plus envie d'être dérangés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'autant qu'il faut se déplacer dans les fermes, contraintes que n'ont pas les vétérinaires de clinique pour chiens et chats.

Le député de Seine Maritime (Nouvelle Gauche) Christophe Bouillon a été interpellé par des agriculteurs de sa circonscription. Il a donc écrit au ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, pour l'alerter sur la situation. Il évoque dans son courrier deux pistes à améliorer.

La première concerne le stage tutoré en milieu rural, un dispositif mis en place depuis 2013 et plébiscité par les étudiants. Rien de tel pour découvrir le métier de vétérinaire de campagne et c'est ainsi que naissent des vocations.

L'autre piste suggérée par Christophe Bouillon pour attirer les jeunes vétérinaires en zone rurale, c'est d'augmenter le numerus clausus aux concours vétérinaires dans les prochaines années. Le nombre de places est stable depuis plusieurs années. L'accroître aiderait, selon lui, à accroître les effectifs en campagne.

Christophe Bouillon n'a pas reçu encore de réponse du ministre de l'Agriculture. Le député de Seine Maritime compte l'interpeller lorsque sera prochainement débattue à l'Assemblée nationale la loi sur l'alimentation.

