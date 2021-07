Plusieurs élus condamnent l'intrusion de manifestants anti pass sanitaire dans l'hôtel de ville de Poitiers

Plusieurs élus de la Vienne condamnent des débordements à l'issue du rassemblement contre le pass sanitaire à Poitiers. Des manifestations se sont introduits dans l'hôtel de ville, un agent a été agressé, du mobilier a été dégradé et le portrait d'Emmanuel Macron a été décroché et déchiré.

Près d'un millier de manifestants ont défilé contre le pass sanitaire ce samedi 24 juillet dans le Poitou : 700 à Poitiers, une centaine à Niort, 130 à Bessines, une trentaine à Melle. La mobilisation a été plus importante que la semaine précédente. Le ministère de l'intérieur dresse le même constat à l'échelle nationale : 161.000 manifestants en France contre 110.000 samedi dernier.

Intrusion à la mairie de Poitiers

Les rassemblements se sont globalement déroulés dans le calme dans le Vienne et les Deux-Sèvres mais à Poitiers la manifestation a dérapé. Des manifestants se sont introduits dans l'hôtel de ville et "ont dégradé le mobilier et agressé un agent de la collectivité", raconte Léonor Moncond'huy, la maire de Poitiers dans un communiqué et ajoute sur son compte Twitter que "la liberté d’expression doit s’exercer dans le respect de l’Etat de droit et des personnes, et ne saurait justifier aucune violence".

Le portrait d'Emmanuel Macron a été décroché, déchiré et jeté par une fenêtre de la mairie, sous les applaudissements de manifestants. Le député La République en Marche, Sacha Houlié a relayé une vidéo de cette intrusion sur ses réseaux sociaux, avec ce commentaire "injures, menaces de mort, comparatifs honteux, envahissements de lieux publics, portraits du président déchirés. La France de Pasteur, la ville de Descartes, ont honte de ces individus qui dénoncent la dictature tout en adoptant les usages".

Françoise Ballet-Blu, députée LREM également "dénonce fermement ces agissements qui ne sont pas acceptables dans une démocratie"

Le député Nicolas Turquois (Modem) partage cette indignation. "La bêtise ne prend pas de vacances. C'est inacceptable!" écrit-il sur Twitter.

Alain Pichon, le président du conseil départemental de la Vienne (DVD) condamne et apporte son "soutien à l'agent agressé par des manifestants".