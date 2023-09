Des élus de l'Hérault enfourchent leur vélo pour une juste cause, lutter contre les maladies orphelines

Pour la troisième année consécutive, des élus de l'Hérault vont parcourir aujourd'hui et ce samedi, 250 kilomètres à vélo dans le département afin de collecter des fonds en faveur d'une association. Cette fois en faveur de Tigana contre les maladies orphelines .

ⓘ Publicité

L'initiative a été lancée en 2021 par un groupe de trois élus, d'abord pour sensibiliser la population au handicap et recueillir des fonds. Vu son succès, l'initiative a été reconduite l'année suivante en faveur de la Ligue contre le cancer de l'Hérault, permettant ainsi de recueillir 7.000 euros.

Cette fois, les élus vont parcourir 250 kilomètres d'ici samedi soir en faveur de l'association créée par Alain Tigana. Le frère du joueur international de football Jean Tigana se bat pour financer la recherche médicale et le soutien aux patients. L'Héraultais est lui-même atteint par la maladie de Charcot. Son association a été fondée dans le département avec le soutien d'autres anciens footballeurs.

loading

"Cette mobilisation est formidable, confie Alain Tigana à France Bleu Hérault. Les fonds recueillis vont permettre de financer la recherche, d'accompagner les enfants et leurs parents et de donner du bonheur aux personnes qui sont dans le malheur".

Alain Tigana, atteint par la maladie de Charcot se bat pour récolter des fonds © Radio France - Stéfane Pocher

Une dizaine de maires et conseillers municipaux se sont élancés ce vendredi à 11h du parc des expositions de Béziers où se déroule le salon des maires. Jean-Marc Isure, le maire de Campagnan, est l'initiateur de ce projet. "Ce qui nous motive c'est d'attirer l'attention du public sur les besoins des associations et de montrer que les élus s'investissent autrement que dans leurs fonctions quotidiennes. Et ça marche : le public est réceptif."

loading

128 kilomètres vendredi, 122 le lendemain

Les élus sont partis en direction d'Agde, Sète, Frontignan, Villeveyrac-Saint-Pargoire, Vendémian et Gignac avec une arrivée à Lodève d'où ils repartiront samedi vers Saint-Maurice-Navacelle, Ganges, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Gély-du-Fesc et Prades-le-Lez, Teyran avant une arrivée à Castries, où réside Alain Tigana.

loading