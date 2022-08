Manifestation à Paris contre le maintien de Caroline Cayeux au gouvernement

Ils demandent que Caroline Cayeux soit débarquée du gouvernement. Une centaine d'élus, notamment députés, et de militants LGBT manifestent ce mardi après-midi devant l'Assemblée nationale, pour dénoncer les propos tenus par la ministre de la cohésion des territoires, maire de Beauvais, contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, en 2013. Des propos que Caroline Cayeux avait assuré "regretter" ces propos "stupides" peu après son entrée au gouvernement. Dans une tribune publiée en juillet, des membres de la majorité avaient aussi remis en cause la présence au gouvernement de la ministre picarde.

"Ces propos d’un autre âge sont particulièrement blessants" disent les manifestants

Dans cet appel à manifester, qui prend la forme d'une tribune dans le magazine Têtu, les signataires écrivent que "_La communauté LGBT+ ne saurait accepter les excuses de Madame Cayeux : le mal est fait, et les propos homophobes ne relèvent pas de l’opinion mais de la loi pénale. De plus, nous estimons que ces "excuses" ne sont pas sincères et qu’à l’inverse de ce qu’ont pu déclarer certains membres du gouvernement, le débat n’est pas "clos". Ces propos d’un autre âge sont particulièrement blessants, notamment pour les plus jeunes et les plus fragiles d’entre nou_s", conclut le collectif.

Cette manifestation vise aussi à "s'insurger contre la présence au gouvernement de personnes ayant eu ces dernières années des prises de position LGBTphobes" ; le collectif met en cause Gérald Darmanin à l'Intérieur, Sébastien Lecornu aux Armées et Christophe Béchu à la transition écologique. La manifestation dénonce aussi le manque d'actions contre la variole du singe, maladie qui touche principalement les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.