Des élus indriens mobilisés pour réclamer davantage de policiers à Châteauroux

Châteauroux, France

Elus et délégués syndicaux partagent un même constat, particulièrement alarmant : depuis 2003, le commissariat de Châteauroux a perdu 114 postes, des départs en retraites ou des mutations non remplacés. "C'est lourd de conséquence ! Même si les policiers assurent toujours toutes leur mission, cela repose sur moins de fonctionnaires en service, donc c'est plus fatigant et cela peut avoir un impact sur leur santé. Et puis ils mettent plus de temps aussi à intervenir, par exemple sur un tapage nocturne, une patrouille se déplacera plus tard, parce qu'il n'y a pas l'effectif et qu'ils assurent d'abord le plus urgent" précise Frédérique Gerbaud, la sénatrice de l'Indre.

Benoit Barret, n°3 du syndicat Alliance en France, a fait le déplacement jusqu'à Châteauroux pour demander des explications au Directeur départementale de la Sécurité publique : "Je ne comprends pas comment en on est arrivé là. Si moi je vois fondre mes effectifs de 50 %, j'arrête l’hémorragie ! Sauf à croire que tout va bien, que la population est en baisse, que les crimes et les délits sont moins nombreux... mais ce n'est pas la réalité".

15 postes en plus en urgence

Dans l'urgence, le syndicat demande a minima 14 postes, pour remplacer les collègues partis à la retraite ou mutés en 2019.

Si renfort d'effectifs il y a, il pourrait intervenir à la rentrée prochaine. Les ouvertures de postes et mutation étant communiquées en juin pour une prise de postes en septembre.