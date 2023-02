Des élus lorrains et allemands réclament de l'argent au Luxembourg pour les collectivités frontalières

Des politiques lorrains et allemands appellent à nouveau à une compensation fiscale du Luxembourg pour les collectivités où vivent les travailleurs frontaliers. Une vingtaine d'élus de gauche publient une tribune, ce mercredi 22 février.

On y trouve les députés NUPES de Moselle (Charlotte Leduc) et de Meurthe-et-Moselle (Martine Etienne et Caroline Fiat), l'ancien maire socialiste de Metz, Dominique Gros, des conseillers municipaux de Metz, Thionville, des maires du Pays-Haut. Et des députés de la Sarre et de Rhénanie-Palatinat en Allemagne.

Sur le modèle de la Suisse ou de la Belgique

Ils réclament à la France et à l'Allemagne de négocier avec le Grand Duché une convention pour qu'il redonne aux collectivités locales une partie des impôts que payent les travailleurs frontaliers pour financer les services publics. "Actuellement, 53.000 Allemands et 117.000 Français travaillent au Grand-Duché de Luxembourg, mais habitent au-delà des frontières luxembourgeoises. Pour ces personnes, des dépenses publiques sont générées tant sur le lieu de résidence que sur le lieu de travail, par exemple dans le domaine des transports publics, de la garde d'enfants ou de l'éducation. L'impôt sur le revenu prélevé sur les frontaliers revient toutefois entièrement à l'État luxembourgeois" écrivent-ils, soulignant que ce système de compensation existe déjà par exemple entre la Belgique et le Luxembourg ou entre la France et la Suisse.

A plusieurs reprises, le gouvernement luxembourgeois a indiqué qu'il cofinançait déjà des projets transfrontaliers, notamment en matière de transport . En décembre dernier, la députée de Meurthe-et-Moselle Martine Etienne avait posé une question à ce sujet à l'Assemblée Nationale, affirmant que "le Luxembourg ne paie rien". Une sortie qui lui avait valu une réponse cinglante de l'autre côté de la frontière. "Ces critiques reviennent très régulièrement côté français. La plupart du temps émanant de personnes qui ne connaissent pas les réalités", confiait alors une source gouvernementale à nos confrères du quotidien l'Essentiel .