Des élus manifestent à Saint-Astier en Dordogne contre la fermeture du trésor public de la ville

Des élus d'une vingtaine de collectivités situées autour de Saint-Astier se sont rassemblés ce jeudi matin devant le trésor public de la ville. Pour dire non à sa fermeture, prévue d'ici le 31 décembre. Ils ont rappelé que cet accueil était indispensable selon eux, car il renseigne une centaine de personnes par jour dont 60 physiquement sur place pour les impôts ou encore l'aide à la déclaration de revenus. Mais aussi pour la gestion comptable de 80 collectivités. "C'est encore le service public qui s'éloigne de nos campagnes quand dans le même temps nos habitants ont des difficultés pour se déplacer" note Jean-Michel Magne, président de la communauté de communes Isle Vern Salembre.

"Alors bien sûr on va vous répondre que d'autres points de contacts vont être ouverts, notamment via les Maisons France Services. Mais leur financement est en grande partie à la charge de nos collectivités. Et l'aide de l'Etat n'y est pas pérennisé pour l'instant au delà de 2025. Et il faudra payer des locaux, du chauffage... Alors cette manifestation, c'est pour marquer notre ras-le-bol" continue Jean-Michel Magne.

Les élus manifestent devant le centre des finances publiques de Saint-Astier - Communauté de communes Isle Vern Salembre

Dans un communiqué envoyé en début de semaine, la direction départementale des finances publiques précisait qu'aucune structure des finances publiques ne serait fermée sans qu'un accueil de proximité ne soit mis en place. notamment via la mise en place de maisons France Services. Elle précisait aussi que désormais les impôts et factures que l'on doit à la DGFIP sont payables via le réseau française des jeux chez les 79 buralistes habilités de Dordogne.