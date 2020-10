Des élus mayennais choqués par le dernier éditorial du Courrier de la Mayenne

Sophie Faguer ne s'attendait pas à ce que son tweet prenne une telle ampleur.

Samedi 3 octobre, la militante LGBT mayennaise poste sur Twitter une photo du dernier éditorial du Courrier de la Mayenne, imprimé le 1er octobre. Le lendemain, plusieurs internautes réagissent sur le réseau social, dont des élus mayennais.

Dans cet éditorial, le propriétaire de l'hebdomadaire mayennais renvoie dos à dos deux textes législatifs : celui qui vise à ouvrir la PMA (Procréation médicalement assistée) à toutes les femmes et celui qui prévoit de doubler la durée du congé paternité. Une incohérence selon Loïk de Guébriant : d'un côté on supprime la figure paternelle, de l'autre, on la met en valeur.

La première chose que je me suis dite quand j'ai lu cet édito c'est : encore un de plus - Sophie Faguer

Scandalisée, la jeune femme de 28 ans alerte. "Le problème, c'est que ce genre d'écrit peut renforcer les discriminations envers les jeunes, notamment dans les familles, explique Sophie Faguer. Les parents qui lisent ce genre de texte n'auront pas les clés pour bien réagir si leur enfant leur dit qu'il est homosexuel, bisexuel ou transsexuel. Le texte insiste sur le fait qu'il faut absolument un père, ajoute-t-elle. C'est non seulement une insulte envers les femmes qui ont déjà un enfant, mais ça l'est aussi pour celles qui se battent pour élever leur enfant seules. On est même au-delà de l'homophobie. Pour moi, c'est grave."

On est sur un édito : c'est un article orienté, mais il serait judicieux de l'orienter vers des valeurs plus humaines - Sophie Faguer

Plusieurs élus mayennais ont réagi, comme Joël Balandraud (maire d'Evron), Jean-Pierre Le Scornet (maire de Mayenne) ou encore Yannick Favennec (député).

"C'est un peu ennuyeux de comparer les deux projets, soulève Elisabeth Doineau, sénatrice du département. D'un côté, on est sur une avancée, pour les homosexuelles et les femmes seules. De l'autre, on est sur celle qui permet aux papas de profiter des premiers jours de leurs enfants. Je vois bien que l'idée est de dire que le papa est indispensable. En réalité, n'en déplaise à certains, la société évolue, la famille évolue."

On n'est plus sur un schéma du siècle dernier, Elisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne

L'eurodéputée Valérie Hayer est elle aussi choquée. "On voit partout, en Europe et en France, des personnes homosexuelles qui se font agresser, verbalement et physiquement, parce que leur orientation sexuelle déplairait aux agresseurs. C'est absolument intolérable et cet édito ne fait que renforcer l'animosité. C'est bien loin de l'esprit tolérant et solidaire des Mayennais."

Contacté, Loïk de Guébriant n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

