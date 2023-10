Des employées du centre funéraire de Grammont à Montpellier manifestent pour dénoncer des agressions sexuelles

Elles ont manifesté devant la métropole de Montpellier ce mardi matin alors que les élus sont réunis en conseil de Métropole.

Trois femmes ont fait un sit-in pour dénoncer le harcèlement dont elles se disent victimes depuis des années dans le cadre de leur travail au centre funéraire de Grammont.

ⓘ Publicité

24 personnes ont porté plainte il y a un an, le 13 octobre 2022, vingt hommes et quatre femmes. Des plaintes pour harcèlement moral, travail dissimulé pour des heures non payées pour tout le monde. Les femmes ont ajouté à leurs plaintes des agressions sexuelles.

Des fessées, des phrases salaces et des mails pornographiques

Elles en appellent au "président de la Métropole, c'est à lui de nous protéger". En effet, La métropole de Montpellier détient 82% du capital des services funéraires. C'est donc elle qui est décisionnaire.

Lors de la plainte il y a un an, c'est le directeur des services funéraires qui s'est exprimé pour expliquer qu'il avait demandé un audit à un cabinet de psychologues, spécialistes de la santé au travail, suite au 1er signalement. Le directeur Gilbert Saint Marie, précise alors que "il apparait dans les conclusions de ce rapport qu'il n'y a pas de faits avérés d'harcèlement sexuel ou moral. Il y a douze femmes au sein du service, sept ont exprimé le fait qu'elles n'étaient pas du tout d'accord avec cette démarche parce qu'elles-mêmes n'avaient jamais subies de fait de harcèlement par un des membres de l'équipe".

Une des employées qui se dit victime de harcèlement au centre funéraire de Grammont © Radio France - Claire Moutarde

Un signalement article 40 fait par le président de la Métropole

Lors du Conseil Métropolitain de ce mardi 3 octobre, la conseillère municipale d'opposition Alenka Doulain, a profité d'un vote en faveur d'une extension du centre funéraire de Grammont pour interpeller Michaël Delafosse sur "la crise que traverse actuellement la SFMA. Notre rôle est, au moins, d'avoir des mots de soutien pour ces salariés et de contrôler ce délégataire. On ne peut avoir un délégataire aussi défaillant".

Réponse du président de la Métropole, "Sur ces sujets, il n'y a pas la main qui tremble, commence Michaël Delafosse, personne ne détourne le regard sur ces sujets. On a fait appel à un bureau d'études indépendant. Votre interpellation va nous conduire à suivre ça à nouveau, mais je ne veux pas laisser entendre que nous ne sommes pas insensibles à ces sujets. Et d'ailleurs, j'ai fait moi-même un signalement article 40 auprès du procureur de la république. Après, la justice se saisira comme elle doit le faire sur tous ces sujets".

L'article 40 du cpp prévoit que "tout élu ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs".

loading

loading

loading