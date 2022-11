Des employés d'un magasin de Dordogne décorés pour avoir aidé les secours lors des orages de grêle

Ils sont au garde-à-vous, dans leur chasuble jaune floqué Leroy Merlin, au milieu des pompiers en uniforme, dans la grande cour de la caserne de Ribérac où l'on voit encore des tuiles entassées sur la toiture, stigmate des orages de juin . Le préfet en uniforme s'avance. Dans sa main, un diplôme pour "acte de courage et de dévouement".

Ils ont déblayé les dégâts après la grêle

Une dizaine d'employés du magasin de bricolage de Chancelade ont été décorés ce samedi 26 novembre, lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe en Dordogne, sainte patronne des pompiers. Au lendemain des orages de grêle des 20 et 21 juin sur la Double et le Ribéracois, ils étaient venu prêter main forte aux pompiers avec deux camions pour déblayer les dégâts et distribuer des bâches aux sinistrés.

Il faut aussi qu'on comprenne qu'en France, alors qu'on dit souvent, ça va mal, il y a aussi des anonymes qui s'engagent. Et ça il faut l'admirer

- Colonel Pierre Hierholtz

Tristan travaille au service après-vente du magasin, il a 21 ans. Il se souviendra toujours de ce jour de début de l'été, quand l'un de ses collègues lui a proposé l'idée : "Il est venu nous voir, il nous a dit : tiens est-ce que ça vous dirait d'aller aider, et on a tout de suite dit oui. On a surtout aidé à amener des tasseaux, des bâches, on a aidé les pompiers à ramasser les gravats. Un peu tout ce qu'on pouvait faire".

"D'autres méritent autant voire plus"

Une poignée de main solennelle, un "merci", échangé en chuchotant avec le colonel Hierholtz, le n°2 des pompiers qui tenait à ce que ces citoyens soient décorés : "Il faut aussi qu'on comprenne qu'en France, alors qu'on dit souvent, ça va mal, il y a aussi des anonymes qui s'engagent. Et ça il faut l'admirer". Des employés du Syndicat départemental d'énergie de la Dordogne (SDE 24) ont également été décorés. Ils avaient mis à disposition des secours des nacelles dont les pompiers ne disposent pas.

"C'était important symboliquement de se retrouver ici dans la cour de cette caserne où 150 pompiers, volontaires et renforts venus d'ailleurs, et des citoyens comme eux se sont mobilisés jour et nuit pendant des jours", explique le haut-gradé. Tristan, lui, se dit "surpris et heureux" de cette récompense. Même si, il le dit : "Certains habitants du Ribéracois ont aussi beaucoup aidé, ils méritent autant voir plus que nous cette récompense".