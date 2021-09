Des employés de l'établissement éducatif Alexandre Jollien à Lamalou-les Bains dénoncent la vétusté des lieux

Des employés de l'établissement CSRE Alexandre Jollien de Lamalou-les-Bains, spécialisé dans la prise en charge éducative des enfants et adolescents handicapés, étaient en grève depuis deux jours. Ils dénoncent l'obligation vaccinale, la non obtention de la prime du Ségur, mais surtout leurs conditions de travail. Le personnel ne supporte plus de travailler dans des locaux vétustes. Ils craignent pour la sécurité de tous.

C'est le ras-le-bol chez les employés et soignants. Depuis des années, selon eux, la direction promet de faire des travaux de réhabilitation. Mais rien n'est fait. "C'est du n'importe quoi. On a quatre douches et on a vingt enfants à laver. On nous enlève des douches, car elles fuient, mais rien n'est réparé. On y trouve aussi de la moisissure. Même chose dans la cuisine. Les murs et les sols sont abîmés", peste Rachel Ben Brahim, accompagnante éducative et social au sein de l'établissement de santé.

Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là selon cette gréviste. "Les ascenseurs marchent une fois sur deux. Il n'y a pas longtemps, un enfant épileptique est resté coincé à l'intérieur", ajoute-t-elle.

Une mauvaise prise en charge

Une situation qui perdure depuis près de cinq ans et devenue intenable pour les employés et résidents de la structure destinée à développer les capacités physiques, affectives, intellectuelles et sociales des résidents afin de permettre une intégration et une adaptation à la société. "On ne peut pas les prendre en charge correctement. Ce qui fait que les parents ne sont pas contents et nous non plus", déplore Rachel Ben Brahim.

Des conditions pointées du doigt auprès de la direction. "Il y a un projet de reconstruction de l'établissement dans les prochaines années. Elle hésite donc à rénover la structure actuelle," détaille Ismael Trouver, délégué syndical au sein de l'Institut. "Avant les locaux étaient entretenus par une équipe technique. Mais avec les restrictions budgétaires, elle a été réduite et n'entretient plus assez les locaux. Il y a un risque d'accident, d'hygiène mais aussi de pérennité de notre établissement", précise-t-il.

Contactée par France Bleu Hérault, la directrice de l'établissement de santé n'a pas souhaité répondre à nos questions. La grève, elle, ne sera pas reconduite ce jeudi 16 septembre. Une grève trop couteuse pour le personnel. Ils rejoindront en revanche la mobilisation nationale du 5 octobre. Un appel a été lancé par l'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU pour la défense des salaires, des emplois, des conditions de travail et d'études.