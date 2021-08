Des employés du Mémorial de Caen traités de "collabos" par des visiteurs mécontents du pass sanitaire

Comme pour tous les lieux de culture et de loisirs, le Mémorial de Caen demande à ses visiteurs un pass sanitaire pour pouvoir accéder à ses salles depuis le 21 juillet. Ce qui provoque des réactions invraisemblables à l'entrée du musée pour la Paix. Entretien avec son directeur Stéphane Grimaldi, également à la tête du Mémorial des civils dans la guerre de Falaise et du Cinéma 360° d'Arromanches.

Qu'est ce qu'engendre la mise en place du pass sanitaire à l'entrée du Mémorial ?

Ça produit des comportements rares heureusement, mais parfaitement inadmissibles, de gens qui nous insultent et qui nous disent que nous sommes des "collabos", c'est sorti plusieurs fois. Ce qui, quand on sait ce que c'est qu'est la collaboration, ce qui est notre cas, est parfaitement insupportable.

Il y a une démarche quand on va au Mémorial quand même. C'est très surprenant d'entendre ça.

Vous savez, il y a des gens très en colère dans ce pays. Nous, on le sait depuis très longtemps parce qu'on reçoit 650 000 personnes par an et on mesure beaucoup de choses. Et il y a une vraie colère depuis quelques années dans ce pays. Aujourd'hui, elle s'exprime dans la rue et elle s'exprime partout. Donc, ce n'est pas étonnant que des gens aient envie de nous traiter de collabos. C'est scandaleux.

Mais après tout, on a dit qu'on était en guerre, donc on va être en guerre, il faut des collabos aussi. À force de mal nommer les choses, on en arrive à ça. Et pour nous, c'est très violent. Moi, j'ai des salariés qui déjà au bout d'un mois ont beaucoup de mal avec ça. On a toujours rencontré des gens désagréables. Il y a toujours des gens désagréables sur une population de 650 000 personnes. Mais "collabos", c'est nouveau. Et c'est particulièrement pénible, en effet. Et je passe une partie de mon temps à rassurer les salariés, à essayer de leur faire avaler la pilule.

En terme de fréquentation sur vos trois sites, le Mémorial de Caen, le mémorial des Civils dans la guerre de Falaise et le cinéma 360 d'Arromanches, vous en êtes où ?

Par rapport à une année normale, on reçoit de 10 à 15 % de visiteurs en moins et surtout, on reçoit très, très peu d'étrangers très, très, très peu. Il y a très peu d'Anglais et très peu d'Américains. Très peu d'Allemands. Enfin, très peu d'étrangers. Tout cela était évidemment attendu et prévisible. Mais la fréquentation globale, on enregistre une baisse de 10 à 15 % environ. Le site qui souffre le plus aujourd'hui, c'est celui d'Arromanches, le cinéma circulaire, parce qu'en temps normal, 40 % de sa fréquentation estivale est britannique. Et comme vous l'imaginez, il y a très peu d'anglais en ce moment.