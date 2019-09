Des employés municipaux de La Seyne-sur-Mer honorés après un accident impliquant des enfants

La Seyne sur Mer

Quatre employés municipaux de La-Seyne-sur-Mer vont recevoir ce jeudi 12 septembre à 17 heures le Prix d'honneur de la ville après leur intervention devant l'école Toussaint Merle le 23 avril dernier. Ce mardi matin là, suite à un problème de frein à main, une voiture sans conducteur dévale une pente et percute un groupe d'enfants âgés de 5 à 6 ans qui partaient à la piscine. L'accident fait 4 blessés : deux élèves sont renversés par la voiture, un petit garçon et son AVS (auxiliaire de vie scolaire) restent coincés sous le véhicule. L'AVS, une atsem et deux chauffeurs de bus vont donc être décorés par la ville.

Un cric pour soulever la voiture

Alexandre Henry est l'un des chauffeurs de bus qui emmène, le mardi matin, les élèves de l'école Toussaint Merle à la piscine. L'accident se produit sous ses yeux. Avec l'Atsem qui accompagne le groupe, il va immédiatement porter secours à l'un des enfants percutés par la voiture folle. Il se rend compte qu'un élève et son AVS sont également coincés sous la voiture. Ce père de famille, âgé de 46 ans, a alors l'idée de soulever le véhicule avec un cric pour libérer les cages thoraciques des deux victimes. "Tout se passe très vite dans ces moments-là. Je n'ai pas réfléchi. J'ai agi naturellement. Je ne sais même pas comment j'ai eu l'idée du cric. Je me rappelle juste avoir ouvert les coffres des voitures stationnées à côté et avoir pris un cric. Il était en mauvais état mais j'ai quand-même réussi à soulever la voiture." En attendant, l'arrivée des pompiers, ce père de famille va rester auprès de l'AVS et de l'élève pour leur parler et les rassurer. Christophe Clément, le second chauffeur de bus, va mettre à l'abri les autres enfants en les faisant monter dans son car.

Alexandre Henry reconnait que les nuits qui ont suivi l'accident ont été difficiles : "L'image des enfants sous la voiture m'a traumatisé. Mais quand je les ai revus quinze jours après pour les emmener à la piscine, ils m'ont réconforté en me disant que tout allait bien. Les voir rigoler m'a fait oublier tout le reste".