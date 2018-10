Louviers, France

Avec maillot de bain noir et ses lunettes de piscine autour de la tête, Quentin, 10 ans, écoute les conseils du maître nageur. Et après seulement une heure dans l'eau, il maîtrise déjà quelques mouvements. "Maintenant _je sais mettre la tête sous l'eau, faire l'étoile, faire la fusée_", raconte le garçon.

Désormais il sait donc battre des pieds et flotter tout seul dans l'eau. Un énorme progrès car avant de bénéficier de ses cours, le garçon ne savait pas nager. "Avant j'avais peur d'aller dans l'eau et surtout de couler", précise Quentin qui habite à Louviers.

Les bases de la natation

Grâce au Secours Populaire, une quinzaine d'enfants de Louviers et de son agglomération vont apprendre, du 22 au 26 octobre 2018, les bases de la natation.

"Au début on fait vraiment des choses simples. On fait des exercices pour travailler la flottaison, l'immersion sous l'eau, mais aussi la respiration. Puis petit à petit on leur apprend à utiliser leurs jambes puis leurs bras pour nager", informe Florian, un maître nageur de la piscine de Louviers.

1700 noyades en une année

Avec près de 1700 noyades en 2018, soit deux fois plus qu'en 2015, l'objectif de cette opération "comme un poisson dans l'eau" est aussi sécuritaire. "Vu le nombre de noyade, apprendre à nager c'est devenu un enjeu de société très important", explique Raphael Turkeur, le directeur adjoint du centre aquatique de Louviers. Il poursuit : "L'idée c'est que les enfants soient à l'aise dans le milieu aquatique et qu'ils soient capable de revenir au bord tout seul et en tout sécurité."

De plus, encore aujourd'hui un enfant sur deux ne sait pas nager lorsqu'il rentre en 6ème. La raison : le coût élevé d'une séance à la piscine, comptez 5 euros minimum, mais pas seulement. D'après Claude, un membre du Secours Populaire de Louviers, le manque d'infrastructure est aussi en cause : "Les communes n'ont pas toujours les moyens d'avoir les installations nécessaires. En Seine-Saint-Denis, par exemple, seuls 20 % des enfants savent nager à cause du manque d'équipement."

Depuis le lancement de cette opération, il y a cinq ans, par le Secours Populaire, 2 000 enfants issus de milieu défavorisés, partout en France, ont appris à nager.