"Des enfants assis par terre dehors dans le froid" : un habitant du Sarladais raconte sa soirée aux urgences

Pascal et Hélène le disent d'emblée : "Les médecins, les soignants ont été admirables, et on tient à les saluer". Les parents ne veulent pas que leur message soit mal compris. Mais ils ont été choqués de leur expérience, et ils ont tenu à le dire. Ces habitants de La Roque-Gageac ont publié un message sur Facebook très partagé, alors qu'une manifestation est annoncée ce mardi devant les urgences de Sarlat pour dénoncer le manque de moyens pour l'hôpital.

Ils emmènent leur fils eux-mêmes aux urgences

Pascal raconte que mercredi soir, des amis de son fils l'appellent au téléphone. Leur ado est parti le soir même pour une soirée à Sarlat, pour fêter l'anniversaire d'une amie. Il s'est blessé sur le trampoline du jardin. Le jeune homme est "complètement KO", la moitié du visage très gonflée et l'oeil en sang, selon Pascal. Ses amis, affolés, appellent le 15, le centre de régulation du SAMU. On leur aurait alors répondu de prévenir les parents; qui arrivent en trombe en voiture.

On a vu des familles avec des tout petits enfants, à attendre dehors, dans le froid qu'on s'occupe d'eux. Tout le monde se mettait dans les voitures pour faire tourner le chauffage

"Ma femme a tenté de refaire le 15. Et on nous a répondu : ah non, on n'a pas d'ambulance à vous envoyer. Emmenez votre enfant aux urgences", raconte Pascal. "C'est moi qui ai conduit", poursuit Hélène : "Je me suis trompée de rue, pour aller à l'hôpital. J'étais affolée ! Les secours, quand il y a un accident ils sont censés être là, et là il n'y avait personne", dit-elle. Arrivés à l'hôpital, les soignants des urgences prennent immédiatement en charge leur enfant. L'adolescent a une triple fracture au visage.

"J'invite tout le monde à venir voir de nuit ce qui se passe aux urgences"

Pascal tient à saluer le travail des soignants et à leur rendre hommage. Mais il raconte son choc d'avoir vu d'autres patients attendre dehors, à l'extérieur du bâtiment des urgences : "A cause du protocole sanitaire, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. On a vu des familles avec des tout petits enfants, à attendre dehors, dans le froid qu'on s'occupe d'eux. Tout le monde se mettait dans les voitures pour faire tourner le chauffage. Il y avait là des enfants envoyés depuis l'hôpital de Belvès, notamment une petite fille avec une entaille à la main, elle a dû attendre deux heures du matin pour être prise en charge".

"Moi, je ne m'attendais pas à voir ça ici, en France. J'invite tout le monde à aller voir de nuit ce qui se passe aux urgences", affirme Pascal. Il ne pourra pas aller manifester ce mardi devant l'hôpital de Sarlat pour demander davantage de moyens pour l'hôpital, à l'appel des syndicats CGT, UNSA, et Force Ouvrière. Le couple doit emmener son fils à Bordeaux, pour être opéré à l'hôpital Pellegrin. Mais Pascal soutient la mobilisation.

Contactée par France Bleu Périgord, la direction de l'hôpital de Périgueux, qui gère le site de Sarlat, répond que le problème de la superficie des urgences pour l'accueil du public est connu. Mais elle indique que deux médecins étaient présents cette nuit-là pour la prise en charge des patients à l'hôpital de Sarlat, et qu'il ne s'agit donc pas d'un problème de manque de médecins. Concernant la prise en charge par une ambulance, la directrice adjointe de l'hôpital explique que le médecin du centre 15 opère depuis Périgueux. Il priorise les moyens de secours, qui sont limités, en fonction de la gravité des blessures. Pascal et Hélène ont décidé d'écrire un courrier au centre médical d'urgence, afin de comprendre les conditions de l'intervention pour leur enfant.